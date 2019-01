eMAG reduceri. 3 laptopuri super-performante ce costa sub 1.000 de lei

eMAG reduceri laptopuri. Magazinul online emag.ro desfasoara azi ultima zi din campania Revolutia Preturilor, care a adus cele mai mari reduceri la inceput de an, inclusiv la laptopuri de la diferite branduri.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta eMAG si am descoperit 3 laptopuri foarte bune de la 3 producatori de top – Lenovo, HP si ASUS – care au preturi foarte bune, de sub 1.000 de lei.

eMAG reduceri laptopuri Lenovo

1. Un laptop ultraportabil Lenovo IdeaPad S130-11IGM cu procesor Intel® Celeron® N4000 pana la 2.60 GHz, cu o diagonala generoasa de 11,6 inchi, 2GB, 32GB eMMC, cu sistemul de operare Microsoft Windows 10 S inclus, de culoare Blizzard White, are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri laptopuri Revolutia Preturilor.

Atunci cand cumparati un laptop va doriti unul care sa dureze ani de zile. Ideapad S130 are un finisaj special de protectie pentru a-l proteja impotriva uzurii, iar detaliile de cauciuc de jos mentin lucrurile calme si racoroase.

Cu o durata de viata de pana la 8 ore, puteti conta pe laptop atunci cand sunteti in miscare.

eMAG reduceri laptopuri Lenovo IdeaPad

Fie ca vizionati un videoclip, fie ca scrieti o lucrare dimineata, va fi extrem de clar pe Ideapad S130. Ecranul sau LCD are o rezolutie HD.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui laptop este ca e subtire, usor si usor de transportat. La doar 1,15 kg, Ideapad S130 ultraslim este excelent pentru utilizare in miscare. Puneti-l in geanta si porniti la drum - abia observati ca este cu dumneavoastra.



Porturi:

1. Conector pentru cablul de alimentare

2. USB 3.0

3. HDMI

4. USB 3.1 Type-C ™

5 . Butonul Novo

6. microSD cititor de carduri

7. Conector audio combo

8. USB 3.0

Pretul este AICI.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri laptopuri HP

2. Un laptop HP 250 G6 cu procesor Intel® Celeron N3350 pana la 2.40 GHz, 4GB, 500GB, DVD-RW, Intel HD Graphics, Free DOS, de culoare Dark Ash Silver, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri laptopuri Revolutia Preturilor.

Designul este mobil si durabil. HP 250 poate tine pasul cu sarcinile complexe, iar sasiul durabil va protejeaza computerul portabil.

Acest notebook complet functional este gata de conectare la toate perifericele si conceput pentru cerintele de afaceri, cu un port RJ-45 si un port VGA.

Gratie camerei web HD optionale, cu interval dinamic larg (WDR) de la HP, veti arata intotdeauna bine, indiferent de conditiile de iluminare, puternica sau scazuta.

eMAG reduceri laptopuri HP la oferta

Suprimati zgomotul de fundal, inclusiv al clicurilor de tastatura, cu software-ul HP de reducere a zgomotului.

Va puteti conecta rapid la perifericele din birou sau de acasa, cu porturi clasice, precum un port RJ-45 si un port VGA. Puteti sa faceti copii de rezerva si sa mutati rapid datele pe si de pe HP 250, cu slotul rapid si convenabil pentru carduri SD.

Modulul firmware TPM (Trusted Platform Module) ofera chei de criptare la nivel de hardware, care contribuie la protejarea datelor, e-mailului si acreditarilor utilizatorilor.

Beneficiati de conexiuni rapide cu combinatia LAN Gigabit si WLAN 802.11ac/Bluetooth 4.2.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri laptopuri ASUS

3. Brandul ASUS este si el inclus in campania eMAG reduceri laptopuri Revolutia Preturilor.

Astfel, un laptop ASUS VivoBook 15 X540MA-GO145 cu procesor Intel® Celeron® N4000 pana la 2.60 GHz, cu o diagonala extrem de generoasa de 15,6 inchi, 4GB, 500GB, Intel® UHD Graphics 600, Free DOS, de culoare Chocolate Black, are o reducere de 24% in aceasta perioada.

Laptop-urile din Seria ASUS X540 sunt echipate cu cele mai recente procesoare, pentru un nivel foarte bun de performanta in orice situatie. Dotate cu un controller avansat pentru modulele de memorie, 4GB de memorie RAM, X540 este platforma ideala pentru utilizarea zilnica.



O combinatie de componente hardware, software, si optimizare atenta, tehnologia SonicMaster a fost dezvoltata cu scopul declarat de a va oferi cel mai bun sunet disponibil in cazul unui notebook. Un codec profesionist asigura o performanta sonora cu un nivel de precizie foarte ridicat, un amplificator optimizat permite redarea sunetului la un volum superior, in timp ce difuzoarele si camerele de rezonanta mai largi suporta un sunet mai puternic si bass mai profund.

eMAG reduceri laptopuri ASUS VivoBook

Elementele suplimentare de procesare a semnalului audio ajuta la optimizarea performantelor componentelor hardware, filtrand zgomotul si imbunatatind claritatea audio astfel incat sa va puteti bucura de un sunet de o claritate exceptionala pe modelele din Seria X.



X540 este echipat cu difuzoare rotunde ce maximizeaza fiecare milimetru cubic disponibil in carcasa pentru a va oferi un nivel mai bun de performanta la frecvente joase si zgomot redus. Camera de rezonanta de dimensiuni mari (19.4cc) ofera un bass mai bun si o claritate sonora excelenta.



In ceea ce priveste design, laptopul ASUS are finisaje elegante si un design ultra-subtire. ASUS X540 este echipat cu o carcasa solida si usoara, ce cantareste doar 2kg, fiind solutia ideala pentru utilizare portabila.



Pentru a-ti oferi doar imagini de o calitate excelenta, tehnologia exclusiva ASUS Splendid include un sistem de corectie a temperaturii de culoare, ce permite reproducerea unei palete de culori mai bogate si profunde. Aceasta dispune de patru moduri de afisare vizuale, ce pot fi accesate printr-o singura apasare de buton. Modul Culori Puternice optimizeaza contrastul pentru vizualizarea de fotografii sau urmarirea de clipuri video si filme; Modul Eye Care reduce nivelul de intensitate al luminii albastre si este ideal pentru citit pe perioade lungi de timp. Modul Normal a fost optimizat pentru sarcini de utilizare zilnica; in timp ce Modul Manual este utilizat pentru ajustari avansate ale culorilor.

eMAG reduceri laptopuri ASUS la oferta

Iti poti proteja ochii cu ASUS Eye Care. Majoritatea panourilor LED emit lumina albastra – principala cauza a problemelor retinei si a fenomenului de degenerare maculara. Modul ASUS Eye Care reduce in mod eficient nivelul de lumina albastra cu 33%, oferind astfel un nivel ridicat de confort la citire si protejandu-va impotriva oboselii ochilor sau a altor probleme ce pot aparea.



Tastatura are un design ergonomic. Tastarea este mai confortabila cu ajutorul tastaturii complete de tip chiclet, fabricata dintr-o singura bucata. Un proces imbunatatit de asamblare face posibila atingerea unei curse de doar 1.8mm pentru taste si minimalizarea fenomenului de ”plutire” al acestora, pentru o experienta de tastare mult mai solida.

Tehnologia ASUS IceCool le ofera modelelor din Seria X un design intern unic ce rezolva problemele de confort cauzate de supraincalzire prin prevenirea acumularii nedorite de caldura in zona suportului pentru palme. Aceasta pastreaza o temperatura de 28°C - 35°C la suprafata suportului pentru palme – semnificativ mai mica decat temperatura normala a corpului uman.

Aceasta structura interna exclusiva plaseaza componentele generatoare de caldura la distanta maxima fata de punctul de interactiune cu utilizatorul si, prin utilizarea sistemului performant de racire cu radiatoare si orificii de aerisire, va ofera un nivel ridicat de confort chiar si in cazul utilizarii pe termen lung.

Pretul este AICI.



eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.