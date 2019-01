eMAG reduceri. 3 laptopuri uimitoare sub 950 de lei

eMAG reduceri laptopuri. Magazinul online emag.ro are in aceasta perioada reduceri la laptopuri de la diferite branduri.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta existenta si am descoperit cateva laptopuri de la branduri celebre precum ASUA ori Lenovo care costa în jur de 900 de lei.

eMAG reduceri laptopuri Allview

1. Laptopul ultraportabil Allview Allbook L cu procesor Intel® Atom® Quad-Core x5 Z8350 pana la 1.92 GHz, cu o diagonala de 14 inchi, 2GB, 32GB, Intel® HD Graphics, cu sistemul de operare Microsoft Windows 10 gata instalat, de culoare Grey, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Fiind ultraportabil, notebook-ul AllBook L iti va fi mereu alaturi in sedinte, deplasari sau chiar in concediu, pe plaja. Datorita ecranului generos de 14 inchi, vei putea realiza concomitent mai multe sarcini de lucru: astfel, le vei putea finaliza pe toate la timp si vei uita de deadline-uri intarziate si proiecte reprogramate.

Notebook-ul AllBook L iti asigura mobilitatea pe care o cauti, fara a te conditiona de prezenta prizelor si a incarcatoarelor. Autonomia AllBook L poate ajunge pana la 7 ore.

eMAG reduceri laptopuri Allview Allbook

Datorita design-ului compact si dimensiunilor potrivite, AllBook L te va insoti pretutindeni. Cu o grosime de doar 17,8mm si o greutate de doar 1,15kg, AllBook L este usor de transpotat atunci cand calatoresti.

Procesorul Intel® Atom® X5 iti asigura o putere mare de prelucrare a datelor. AllBook L iti ofera o memorie RAM de 2GB DDR3 si o memorie Flash de 32GB. Daca ai nevoie de mai mult spatiu pentru a salva toate proiectele tale, memoria se poate extinde cu un card MicroSD de pana la 128GB.

O interfata familiara AllBook L ruleaza sistemul de operare Windows 10, astfel ca vei avea la indemana o interfata prietenoasa si intuitiva. Poti delimita spatiul personal de cel profesional prin crearea de conturi diferite sau iti poti sincroniza informatiile cu cele din smartphone, indiferent care ar fi sistemul de operare al acestuia.

AllBook L incorporeaza camera si microfon pentru a efectua apeluri video prin aplicatii dedicate oricand iti doresti o discutie fata in fata. Windows include caracteristici de securitate care va mentin in siguranta.

Antivirusul Windows Defender are acum protectii specifice impotriva amenintarilor, cum ar fi WannaCry si alte atacuri de tip ransomware. Aplicatiile deosebite vin impreuna cu Windows 10. In plus, Windows 10 vine cu o mare varietate de aplicatii cum ar fi: Harti, Fotografii, Muzica, Filme, e-mail si Calendar.

Aceste aplicatii folosesc OneDrive pentru a face back-up de informatii si pentru a se sincroniza pe toate dispozitive, astfel incat sa iti poti accesa continutul de oriunde.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri laptopuri Lenovo

2. Laptopul ultraportabil Lenovo IdeaPad 120S-11IAP cu procesor Intel® Celeron® N3350 pana la 2.40 GHz, cu o diagonala de 11,6 inchi, 2GB, 32GB eMMC, Intel HD Graphics, cu sistemul de operare Microsoft Windows 10 S gata instalat, de culoare Blizzard White, are o reducere de 18% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Laptopul IdeaPad Lenovo 120S-11IAP este optimizat pentru viteza si securitate, iar Windows 10 S este creat pentru a avea perfomante si securitate sporite, fara a fi nevoit sa te gandesti la detaliile tehnice.

Aplicatiile sunt disponibile exclusiv prin Microsoft Store, fiind potrivit sa fie folosit zi de zi. Fiecare aplicatie este verificata Microsoft, astfel incat computerul tau este protejat de atacuri cibernetice.

Proiectat pentru performanta superioara care dureaza, PC-ul tau va porni rapid de fiecare data. Alege metoda de stocare in cloud preferata, si in plus, beneficiezi de aplicatii ce merg atat online, cat si offline. Microsoft ofera posibilitatea de a comuta de la Windows 10 S la Windows 10 Pro prin Windows Store, fara costuri aditionale.

Laptopul are un design elegant, cu un finisaj durabil IdeaPad 120S si dispune de un sasiu reproiectat, cu linii simple, curate, oferind o nota moderna stilului clasic. Producatorul a aplicat un strat protector pentru a proteja carcasa impotriva uzurii. De asemenea, a inclus detaliile subtiri de cauciuc pe capacul inferior pentru a maximiza ventilatia si pentru a extinde durata de viata a produsului.

eMAG reduceri laptopuri Lenovo IdeaPad

Produsul este disponibil intr-o gama sofisticata de culori: Gray Mineral, Blizzard White si Ballerina Pink.

Dispunand de un procesor puternic Intel si memorie de pana la 4 GB, IdeaPad 120S se ocupa de mai multe sarcini cu usurinta: gasiti si deschideti rapid fisiere, comutati intre filele web, cautati si vizionati.

Va puteti bucura de o claritate vizuala cu un ecran anti-glare de 11 inchi. Deci, puteti sa va bazati pe acest laptop, sa faceti mai multe sarcini sau sa urmariti un film cu un prieten. Baterie tine pana la 8 ore.

Portul de tip C pentru compatibilitatea fara alte dispozitive IdeaPad 120S vine echipat cu un port de tip C. Compatibil cu alte dispozitive de incarcare, nu va trebui sa achizitionati cabluri suplimentare sau incarcatoare. Windows include caracteristici de securitate care va mentin in siguranta.

Antivirusul Windows Defender are acum protectii specifice impotriva amenintarilor, cum ar fi WannaCry si alte atacuri de tip ransomware. Aplicatiile deosebite vin impreuna cu Windows 10. Windows 10 vine cu o mare varietate de aplicatii cum ar fi: Harti, Fotografii, Muzica, Filme, e-mail si Calendar. Aceste aplicatii folosesc OneDrive pentru a face back-up de informatii si pentru a se sincroniza pe toate dispozitive, astfel incat sa iti poti accesa continutul de oriunde.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri laptopuri ASUS

3. Laptopul ASUS X541NA-GO010 cu procesor Intel® Celeron® N3350 pana la 2.40 Ghz, cu diagonala de 15,6 inchi, 4GB, 500GB, Intel® HD Graphics 500, Endless OS, de culoare White, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Proiectata pentru utilizare zilnica, eleganta Serie ASUS VivoBook Max include modele disponibile intr-o multitudine de culori expresive si finisaje de calitate ridicata, ajutandu-va sa iesiti intotdeauna in evidenta.

Laptop-urile din Seria ASUS VivoBook Max sunt disponibile in variantele de culori Argintiu Degrade, Maro Ciocolatiu, Albastru Acvatic, Alba si Rosu, si dispun de finisaje elegante, glossy, metalizate sau in relief.

Laptop-urile din Seria ASUS VivoBook Max sunt proiectate pentru a va oferi o experienta de redare multimedia deosebit de realista. Tehnologiile exclusive ASUS, cum ar fi solutia audio SonicMaster cu tehnologie ICEpower® incorporata, ASUS Splendid si ASUS Tru2Life Video, va ajuta filmele si muzica sa prinda viata.

Solutia audio ASUS SonicMaster cu tehnologie ICEpower® incorporata le ofera laptop-urilor din Seria ASUS VivoBook Max o claritate sonora de cristal. Laptop-urile din Seria VivoBook Max sunt echipate cu difuzoare de 3W cu o camera de rezonanta de 24cc si un design special al liniei de transmisie pentru un bass bogat si profund, dar si voci foarte bine detaliate. In plus, acestea sunt perfect optimizate pentru a va oferi un dialog mai clar si un sunet surround deosebit de realist.

eMAG reduceri laptopuri ieftine

AudioWizard ASUS AudioWizard va ofera cinci moduri audio presetate (Muzica, Filme, Jocuri, Vorbire si Inregistrare) astfel incat te vei bucura de cele mai bune setari, indiferent ce-ai face. Poti de asemenea sa selectezi cu usurinta setarea dorita prin intermediul interfetei foarte simple si intuitive a aplicatiei AudioWizard.

Tehnologia ASUS Tru2Life Video imbunatateste semnificativ calitatea clipurilor video urmarite. Aceasta optimizeaza in mod inteligent fiecare pixel din cadrul video pentru a imbunatati claritatea si contrastul cu 150%, astfel incat va veti putea bucura de cea mai buna calitate a imaginilor – de fiecare data.

Protejeaza-ti Ochii cu ASUS Eye Care. Majoritatea ecranelor LED emit lumina albastra – cauza principala a degenerarii maculare si a problemelor ce pot afecta retina. Modul ASUS Eye Care reduce intr-o maniera foarte eficienta nivelurile de lumina albastra cu pana la 33% pentru a face procesul de citire unul mult mai confortabil, si pentru a va proteja impotriva oboselii ochilor sau a altor probleme cauzate de aceasta.

Laptop-urile din Seria ASUS VivoBook Max va ofera o gama extinsa de optiuni de conectivitate, ce includ interfete USB 3.0 Tip-C, HDMI si VGA, un cititor de card-uri 3-in-1 SD/SDHC/SDXC, etc., toate avand rolul de a asigura un nivel mai bun de compatibilitate cu diverse periferice si dispozitive externe.

Port-ul USB Tip-C reversibil asigura o conexiune excelenta cu fiecare ocazie, indiferent de orientare. De asemenea, va ofera viteze de transfer de pana la 5Gbps – fiind de aproape 10 ori mai rapid decat USB 2.0. Acum puteti transfera fotografii, muzica si chiar fisiere video de dimensiuni mari intr-un timp mult mai scurt – transferul unui fisier cu dimensiuni de 2GB dureaza mai putin de 2 secunde.

Laptop-urile din Seria ASUS VivoBook Max includ bateria SuperBatt ce va ofera pana la 700 de cicluri de incarcare – o autonomie de 3 ori mai buna decat cea a bateriilor standard.

Pretul este AICI.

