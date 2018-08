eMAG reduceri. 3 masini de spalat bune sub 1.000 de lei

eMAG reduceri masini de spalat. In cadrul campaniei Saptamana Electrocasnicelor, magazinul online emag.ro are oferte foarte bune la masini de spalat.

Am analizat oferta de reduceri si am descoperit masini de spalat de la branduri celebre care costa acum sub 1.000 de lei.

eMAG reduceri masini de spalat Star-Light

1. Masina de spalat rufe Star-Light WMV-712A++, cu o capacitate de incarcare de 7 kg, 1200 RPM, Display LED, clasa A++ de eficienta energetica, de culoare alba, are o reducere de 32% in campania eMAG reduceri masini de spalat.

Aceasta masina de spalat contine 15 programe concepute special pentru nevoile de zi cu zi pentru a proteja tesatura si a curata in profunzime cele mai murdare rufe. Printre ele amintim: Baby Care, Bumbac 90°, Rapid 15’, Articole Sportive, Mixt, Sensibile sau Lana.

De exemplu, programul Spalare ECO este destinat hainelor usor murdare deoarece limiteaza temperatura maxima la 20°C, economisind astfel mai multa energie.

Aflata in categoria A++, masina de spalat rufe Star-Light functioneaza la cele mai inalte standarde in ceea ce priveste eficienta consumului energetic, spalarea si respectiv uscarea rufelor.

eMAG reduceri masini de spalat Slim Arctic

2. O alta masina de spalat rufe ce are un pret foarte bun in campania eMAG reduceri masini de spalat este Slim Arctic APL51011BDW3, cu o capacitate de incarcare de 5 kg, 1000 RPM, Clasa A++ de eficienta energetica, de culoare alba.

Ideala pentru cei care nu au foarte mult spatiu la dispozitie pentru amplasarea masinii de spalat, precum si pentru cei care nu au nevoie de o capacitate de incarcare foarte mare, masina de spalat Slim Arctic garanteaza o economie substantiala de energie, comparativ cu masinile din clasa A+ si A.

In acest fel economisesti vizibil cu fiecare factura.

Turatia maxima este de 1000 rpm. Numarul de rotatii reprezinta viteza maxima de stoarcere pe care o poti alege pentru spalare, valoarea minima fiind de 400 de rotatii pe minut, valoarea maxima atingand 1000 de rotatii. Poti asadar sa alegi numarul de rotatii potrivit hainelor tale.

eMAG reduceri masini de spalat Arctic

Unghiul de deschidere al usii este de 170 de grade, fiind asadar foarte generos si permitand accesarea facila a interiorului cuvei.

Masina are si ECO DOSE, un dispozitiv practic si eficient, care asigura o dozare optima a detergentului lichid, in timpul ciclului de spalare, deoarece acesta se dizolva mai usor, patrunde mai repede in tesatura, actioneaza mai eficient si este mai delicat cu hainele. In plus, nu lasa nici urme pe haine. Poti asadar sa folosesti eficient detergentul lichid.

CHILD LOCK permite blocarea butoanelor masinii de spalat pentru a preveni oprirea accidentala sau schimbarea programului. Aparatul Arctic este gandit sa iti ofere un plus de siguranta.

eMAG reduceri masini de spalat Slim Indesit

3. Masina de spalat rufe Slim Indesit IWSC51051CECO, cu o capacitate de incarcare de 5 kg, 1000 RPM, clasa A+ de eficienta energetica, de culoare alba, are o reducere de 18% in campania eMAG reduceri masini de spalat.

Cu optiunea Eco Time, nu mai trebuie sa asteptati sa se adune rufe pentru o sarcina completa, aceasta optiune poate fi folosita ori de cate ori doriti sa spalati rapid o sarcina mai mica. Puteti spala astfel o sarcina de pana la 3 kg, formata din rufe usor murdare din bumbac sau din materiale sintetice, intr-un interval de timp cu aproximativ 30% mai scurt si folosind pana la 40% mai putina apa si energie.

eMAG reduceri masini de spalat Indesit

Optiunea Energy Saver, disponibila cu ciclurile Bumbac, Sintetice si Jeans, permite o economie de energie de pana la 70% (comparat cu ciclul bumbac la 30°), datorita optimizarii consumului de apa si unei eficiente mai bune a actiunii mecanice a cosului pentru rufe.

Ingrijirea articolelor din denim este acum mai usoara decat oricand, cu ajutorul acestui ciclu de spalare delicata. Blugii sunt spalati si uscati la perfectie, iar culorile vii nu au de suferit.

Ciclurile Sport Intensiv, Sport delicat si Special Shoes (special pentru incaltaminte sport) sunt concepute special pentru a avea grija de echipamentul si de pantofii de sport.

Cu optiunea Delay Timer se poate programa pornirea masinii in intervalul orar cel mai convenabil: dupa selectarea ciclului, masina de spalat va porni singura, la ora programata.