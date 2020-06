eMAG reduceri. 3 masini de spalat rufe sub 850 lei, mai ieftine si cu 46%

eMAG reduceri masini de spalat rufe. Magazinul online eMAG are reduceri excelente la masini de spalat rufe in aceasta perioada.

Am analizat ofertele si am descoperit 3 masini de spalat sub 850 de lei, dar foarte eficiente energetic si cu o capacitate de incarcare generoasa.

Ele au reduceri si de aproape jumatate din pret.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Heinner

1. Masina de spalat rufe Heinner HWM-5080E, 5 kg, 800 RPM, Clasa A+, Alb, are o reducere de 36% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Caracteristici principale:

Clasa energetica: A+

Capacitate: 5 kg

Viteza stoarcere: 800rpm

Caracteristici:

23 programe de spalare

Program rapid: 15, 30, 45 min

Functie “Finalizare program in: 3H, 6H, 9H”

Functie blocare acces copii

Functie operare silentioasa

Sistem detectare spuma

Blocare automata a usii

Incarcare frontala

Specificatii:

Dimensiuni (WxDxH): 59.5x47x85 cm

Putere: 1950W

Nivel de zgomot la spalare: 59 dB

Nivel de zgomot la stoarcere: 74 dB

eMAG reduceri masini de spalat rufe Samus

2. Masina de spalat rufe Samus WSL-581A+, 5 kg, 800 rpm, clasa A+, latime 59.5 cm, functie Auto-echilibrare tambur, alb, are un pret excelent in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Samus WSL-581A+ este o masina de spalat rufe automata, cu incarcare frontala, incadrata in clasa energetica A+.

Are dimensiunea compacta de 85 x 59.5 x 47 cm, dispune de incarcare de 5 kg si o viteza de stoarcere de 800 de rotatii pe minut, un hublou mare cu o deschidere a usii de 180 de grade care este confortabil si va permite sa incarcati rufele cu usurinta.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Indesit

3. Masina de spalat rufe Indesit BWSA 51052W EU, 5 kg, 1000 RPM, Clasa A++, LED, Alb, are o reducere de 46% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

In plus, cei care o cumpara beneficiaza si de livrare pana in casa.

Masina de spalat rufe Indesit BWSA 51052W EU, 5 kg, 1000 RPM, Clasa A++, LED, Alb Independent Masina Slim (cu incarcare frontala, ingust)

Capacitate: 5 kg

Viteza maxima de centrifugare: 1000 rotatii pe minut

Motor universal Clasa energetica: A ++

Display cu LED + - Control precis al procesului de spalare datorita display-ului LedPlus Woolmark Blue

Ajusteaza consumul de resurse in functie de ciclul de spalare

Activare Pornire Intarziata: 3 / 6 / 9h - Regleaza parametrii de spalare in functie de nevoile tale

Selector turatie stoarcere - Nivel de centrifugare ajustat la nevoile tale

Optiune Anti-Pata - Scoate cele mai incapatanate pete

Extra clatire - Grija fata de pielea sensibila

Optiune Calcare Facila - Petrece mai putin timp calcand

Ciclul Anti-Miros - Indeparteaza mirosurile neplacute avand grija de tesaturile tale

Program Pilote - pilotele, jachetele sau pernele vor fi spalate chiar acasa la tine

eMAG reduceri masini de spalat rufe clasa A++

Cea mai buna solutie pentru spalarea zilnica prin activarea unui singur buton. Este suficient sa apesi butonul dedicat (Push & Wash), masina de spalat fiind oprita si sa-l tii apasat timp de 2 secunde pentru a activa programul zilnic de spalare pentru bumbac si sintetice.

Programul garanteaza rezultate excelente la spalare (indeparteaza pana la 20 de pete) in doar 45 de minute pentru 4 kg de rufe de spalat la 30°C.

Display cu LED + - Control precis al procesului de spalare datorita display-ului marit LedPlus

Datorita afisajului LED +, poti seta cu usurinta si in mod intuitiv parametrii de spalare (viteza de centrifugare, temperatura apei, optiuni suplimentare), iar functionarea masinii va fi si mai simpla.

LANA - WOOLMARK APPAREL CARE - BLUE: Ciclul de spalare "lana" este aprobat de firma Woolmark pentru spalarea articolelor de lana recomandate a fi "spalate manual", avand conditia ca spalarile sa respecte instructiunile care figureaza pe eticheta imbracamintei si pe cele furnizate de producatorul acestei masini de spalat.

eMAG reduceri masini de spalat rufe – capacitate de incarcare generoasa

WaterBalance Plus - Un senzor inovativ optimizeaza consumul de apa in fiecare faza a spalarii, folosind doar cantitatea necesara pentru cantitatea de rufe incarcata. Deci, pe langa economisirea apei, vei economisi si energia necesara incalzirii. Activare Pornire Intarziata: 3/6 / 9h

Raportat la timpul tau

Datorita optiunii Pornire Intarziata, ai posibilitatea sa intarzii timpul de pornire al programului de spalare cu 3, 6 sau chiar 9 ore.

Selector de temperatura - Fiecare ciclu de spalare are o temperatura specifica. Cu toate acestea, ai posibilitatea de a reduce sau ajusta temperatura in functie de nevoile tale, prin apasarea butonului dedicat.

Selector turatie stoarcere - Fiecare ciclu de spalare are o viteza predefinita de centrifugare. Cu toate acestea, o poti reduce si o poti ajusta la nevoile tale prin apasarea unui buton dedicat.

eMAG reduceri masini de spalat rufe ieftine

Optiune Anti-Pata - Aceasta optiune permite selectarea tipului de murdarie astfel incat sa ajustezi in mod optim ciclul de indepartare a petelor. Urmatoarele tipuri de murdarie pot fi selectate: Alimente - Munca - Activitati in aer liber.

Extra clatire - Selectand aceasta optiune, eficienta clatirii este marita, iar indepartarea optima a detergentilor este garantata. Este deosebit de utila pentru pielea sensibila.

Optiune calcare facila - Prin selectarea acestei functii, ciclurile de spalare si centrifugare vor fi modificate pentru a limita formarea cutelor. La sfarsitul ciclului, tamburul masinii de spalat se va roti incet si faza va ramane activa pana la apasarea butonului START / PAUZA sau a butonului CALCARE USORA.

Ciclul Anti-Miros - Programul este conceput pentru spalarea articolelor sintetice, care, dupa ce au fost scoase din masina, nu sunt numai curate, ci si fara mirosuri neplacute: fum de tigara, transpiratie sau miros de mancare.

Program Pilote - Pentru spalarea imbracamintei captusite cu puf de gasca, cum ar fi: pilote, jachete, perne. Acum nu mai trebuie sa duci acest tip de haine la curatatoriile chimice. Porneste programul de spalare special utilizand un detergent lichid, iar masina ta de spalat va avea grija de rezultate finale perfecte.

