eMAG reduceri. 3 televizoare 4K si cu diagonala uriasa care costa sub 1.600 de lei

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online emag.ro are reduceri substantiale in aceasta perioada la televizoare cu diagonala mare, care beneficiaza totodata si de cea mai buna rezolutie de pe piata.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta emag.ro si am gasit 3 televizoare care au diagonale de peste 130 de cm si care costa sub 1.600 de lei.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Orion

1. Televizorul LED Orion 55OR18UHD, cu diagonala de 139 de cm, cu rezolutia 4K Ultra HD, are o reducere de 35% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Diagonala televizorului este extrem de generoasa, ajungand la 139 de cm. Displayul este plat, iar rezolutia de 3840 x 2160 de pixeli. Luminozitatea este de 200 cd/mp. Unghiul de vizibilitate este de 176 de grade.

Televizorul are si un player multimedia integrat, doua intrari USB, o intrare video composite mini, intrari Scart (RGB), minijack pentru casti, 3 porturi HDMI si slot CI+.

Dimensiunile televizorului fara stand sunt de 1244 x 722 x 97 mm. Televizorul este livrat impreuna cu o telecomanda si un manual de utilizare.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD NEI

2. Un televizor LED NEI, cu o diagonala mare, de 139 de cm, 55NE6000, rezolutia 4K Ultra HD, are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Cu acest televizor va puteti bucura de tehnologii de ultima generatie la un pret convenabil. Puteti sa urmariti la rezolutie maxima 4K Ultra HD filmele, emisiunile, transmisiunile sportive si toate momentele captate cu telefonul sau camera foto/video. Calitatea imaginii va va duce in centrul actiunii.

Puteti sa partajati continutul dorit de pe multiple dispozitive direct pe ecranul televizorului NEI. Astfel va veti bucura de alegerile personale si veti controla ceea ce vizionati. Totul este simplu si usor de utilizat.

Cu ajutorul interfatei CI+ scapati de cea de-a doua telecomanda de la TV Box-ul oferit de operatorul dvs. de cablu si controlati canalele TV direct din telecomanda televizorului NEI.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Star-Light

3. Televizorul LED Star-Light, cu diagonala de 140 de cm, 55DM7000, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 27% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Fie ca vreti sa urmariti meciul echipei preferate, sa priviti peisajele minunate din emisiunile educative sau sa vizionati serialul preferat, puteti sa descoperiti magia culorilor vii cu televizorul Star-Light 55DM7000. Asadar, daca sunteti in cautarea unui televizor LED slim cu ecran Ultra HD, acest televizor poate reprezenta alegerea perfecta pentru dumneavoastra.

Televizorul va ofera cursivitatea imaginilor si claritate din orice pozitie. Datorita timpului de raspuns mic, imaginile se vor succeda in mod cursiv, iar asta va aduce mai aproape de realitatea miscarilor naturale.

Folosind o tehnologie avansata, producatorul a reusit sa mareasca unghiul de vizibilitate pana la 178 grade, astfel incat veti putea viziona clar din aproape orice pozitie.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD ieftine

Orice incapere poate deveni un centru de divertisment multimedia datorita intrarilor HDMI si portului USB ale acestui aparat la care puteti conecta mai multe dispozitive. Nu mai aveti nevoie de receiver-ul TV clasic si de cablurile care il insotesc: datorita functiei CI+ puteti introduce cardul direct in televizor. Puteti sa selectati emisiunile preferate si sa programati orele de vizionare cu ajutorul functiei EPG devine un adevarat ghid TV, simplu si mereu la indemana.

Televizorul Star-Light este dotat cu cele mai noi tehnologii si beneficiaza de toate porturile necesare pentru a face mai usoara conectarea la orice sursa de semnal. Produsul dispune de slot CI+. Acest slot este unul foarte important, prin intermediul sau reusind sa eliminati o buna parte din cabluri. Astfel, nu mai aveti nevoie de decodorul clasic folosit de distribuitorii de televiziune prin cablu si puteti opta pentru decodorul pe slot CI+. Eliminati astfel decodorul vechi, cablurile eferente si o telecomanda suplimentara.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD la oferta

Merita mentionat si faptul ca televizorul este usor de instalat si de montat. Din momentul in care scoateti aparatul din cutie si pana il montati pe perete nu vor trece mai mult de 20 de minute.

Instalarea este foarte rapida si o poate realiza oricine. Trebuie doar sa fixati piciorul de sustinere cu ajutorul accesoriilor livrate in pachet, asa ca veti putea viziona filmele preferate in cel mai scurt timp.

Pretul este AICI.

