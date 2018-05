eMAG reduceri. 4 combine frigorifice care iti aduc prospetimea primaverii in casa

eMAG reduceri combine frigorifice. Primavara este aici, temperaturile sunt in crestere, asa ca e timpul sa te gandesti la o solutie eficienta pentru depozitarea si pastrarea in siguranta a alimentelor pe care le consuma familia ta.

eMAG are in aceasta perioada reduceri la numeroase combine frigorifice – Toate ofertele sunt AICI.

Daca ai nevoie de un spatiu de depozitare generos, atunci cel mai bine ar fi sa alegi o combina frigorifica ce are si congelator.

eMAG reduceri combine frigorifice – Iata cateva dintre cele mai atractive oferte:

eMAG reduceri combine frigorifice Albatros

1. Combina frigorifica Albatros CF32A+, cu un volum de 240 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, cu inaltimea de 166 de cm, 3 ani garantie, are o reducere de 43% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Desi este o combina frigorifica, produsul Albatros are mai degraba pret de frigider.

Combina frigorifica Albatros are un consum de energie anual de 237 kWh, sistem de dezghetare automat, rafturi din sticla si 3 compartimente in congelator.

Are o inaltime de 166 de cm, picioare ajustabile si termostat ajustabil.

eMAG reduceri combine frigorifice Haier

2. Combina frigorifica Haier HBM-686W, cu un volum de 312 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, cu sistem de racire directa, inaltimea de 185 de cm, are o reducere de 40% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Deoarece face parte din clasa de energie A +, aceasta combina frigorifica foloseste cu pana la 25% mai putina energie in comparatie cu un frigider obisnuit.

Combina frigorifica are rafturi din sticla securizata. Rafturile din sticla securizata sunt proiectate pentru a suporta greutati mari.

eMAG reduceri combine frigorifice la oferta

Capacitatea neta a congelatorului este 89 de litri. Tehnologia de racire a frigiderului este prin racire directa.

Face parte din clasa climatica ST, are un consumul de energie de 273 kWh/an si are o greutate de 58 de kg.

eMAG reduceri combine frigorifice Indesit

3. Combina frigorifica Indesit LR9 S1Q F X, cu un volum extrem de generos de 368 de litri, clasa A+, inaltimea de 200 cm, fabricata din inox, are o reducere de 38% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Sertarele detasabile maresc spatiul de congelare a alimentelor, daca e necesar. Obtii cu pana la 38% mai multa capacitate de congelare si spatiu pentru pana la 3 cutii de pizza in plus.



Freezer Openspace creste capacitatea de depozitare a cutiilor mari datorita celor 2 compartimente flexibile. Este ideal pentru pachete mari congelate sau pentru alimente impachetate in cutii mari.

eMAG reduceri combine frigorifice ieftine

Frigiderul garanteaza pana la 70% umiditate oferind pastrarea la cele mai bune standarde a alimentelor proaspete, chiar neimpachetate.

Congelatorul este complet fara gheata, asigurand cele mai bune conditii de pastrare a alimentelor congelate, fara a fi nevoie sa-l decongelati vreodata.

eMAG reduceri combine frigorifice Arctic

4. Ne-a atras atentia si combina frigorifica Arctic AK54270+, cu un volum de 262 de litri, inaltimea 170,5 cm, sistem Fast Freeze Zone, Garden Fresh, XXL Bottle, clasa A+ de eficienta energetica, care are o reducere de 36% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Organizarea nu a fost niciodata mai simpla: cu aceasta combina frigorifica din clasa energetica A+, cu rafturi ajustabile si cutie pentru legume si fructe, folosesti intr-un mod convenabil spatiul necesar pastrarii alimentelor.

eMAG reduceri combine frigorifice clasa A+

In plus, dimensiunile reduse iti permit amplasarea produsului chiar si in spatiile restranse.

Clasa energetica A+ ofera un consum optim de energie electrica si o economie de 24% comparativ cu produsele similare din clasa A. Astfel, te bucuri de functiile combinei tale frigorifice cu un consum redus de energie.

FAST FREEZE ZONE este un compartiment superior al congelatorului ce ofera posibilitatea congelarii rapide. Alimentele tale vor fi congelate intr-un timp mult mai scurt.

De asemenea, combina frigorifica beneficiaza de RAFTURI SAFETY GLASS: rafturile fabricate din sticla au o rezistenta ridicata si ofera o siguranta sporita, prevenind accidentele. Acestea permit plasarea recipientelor grele, de pana la 25 kg, pe orice raft. In plus, rafturile sunt ajustabile si permit folosirea eficienta a spatiului din combina frigorifica, prin mutarea rafturilor in functie de nevoile tale.

Combina frigorifica are si un compartiment GARDEN FRESH, spatios, dedicat depozitarii legumelor si fructelor.

Foto: GustavoGodoi / pixabay.com