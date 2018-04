eMAG reduceri. 4 mașini de spălat cu un raport calitate-preț imbatabil

eMAG reduceri mașini de spălat. Magazinul online emag.ro are o serie de reduceri foarte atractive la masini de spalat de la diferite branduri.

eMAG reduceri mașini de spălat – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta eMAG si am descoperit ca unele masini de spalat au reduceri chiar si de 46%.

In campania eMAG reduceri masini de spalat sunt incluse produse Heinner, Samsung, Beko etc.

eMAG reduceri masini de spalat Heinner

1. Masina de spalat rufe Heinner HWM-5080, cu o capacitate de 5 kg, 800 RPM, clasa A+ de eficienta energetica, de 60 de cm, are o reducere de 46% in campania eMAG reduceri masini de spalat.

Produsul dispune de sistem electronic de control al balansului care, prin distribuirea uniforma a rufelor in interiorul tamburului, diminueaza vibratiile si reduce zgomotul produs in timpul stoarcerii.

eMAG reduceri masini de spalat clasa A+

Capacitatea de incarcare de 5kg este o capacitate de incarcare standard, perfecta pentru nevoile zilnice.

Masina de spalat este prevazuta cu o functie de semnalizare sonora suplimentara. Dupa dezactivarea acestei functii, soneria va fi inactiva.

Puteti activa functia de blocare contra actionarii de catre copii pentru a evita actionarea masinii de spalat de catre copii in timpul functionarii acesteia. De asemenea, masina are functie pentru indepartarea spumei. Daca este utilizata o cantitate prea mare de detergent, se va forma o cantitate mare de spuma, fiind afectata eficienta etapelor de spalare si clatire. Aceasta functie permite detectarea automata a spumei in exces si indepartarea acesteia.

eMAG reduceri mașini de spălat – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe cu uscator

2. Masina de spalat rufe cu uscator Samsung WD70J5A10AW/LE, 1400 RPM, cu o capacitate de 7 kg de spalare, 4 kg uscare, Clasa A de eficienta energetica, are o reducere de 41% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Faceti mari economii de energie spaland multe haine la temperaturi scazute, folosind tehnologia Eco Bubble™. Bulele activeaza detergentul, astfel ca acesta penetreaza rapid materialul si elimina murdaria cu usurinta, chiar si in apa rece (15°C).

Cu o singura atingere de buton, tehnologia Bubble Soak inlatura o varietate de pete dificile. Hainele sunt inmuiate bine in bule, astfel ca petele sunt inlaturate in mod eficient.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Samsung

Tehnologia Air Wash dezodorizeaza si dezinfecteaza hainele, pentru ca ele sa aiba tot timpul un miros proaspat. Utilizand doar aer incalzit, mirosurile neplacute si bacteriile sunt eliminate fara a folosi apa, detergent sau alte substante chimice.

Un motor invertor digital ofera o eficienta energetica superioara, zgomot minim si o performanta exceptional de durabila.

eMAG reduceri mașini de spălat – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Beko

3. Masina de spalat rufe Beko WTC 6634 XS0, cu o capacitate de incarcare generoasa de 6 Kg, 1200 RPM si cea mai buna clasa de eficienta energetica, cea A+++.

Programul Stain Expert elimina 24 de tipuri de pete cu grade de dificultate diferite, de la ridicat, la mediu sau scazut. Programul ofera un ciclu de spalare mai indelungat, temperaturi de spalare ridicate, etape speciale de prespalare si un ciclu de clatire mai indelungat, asigurand astfel o curatare superioara a hainelor.

eMAG reduceri masini de spalat Beko

Tehnologia Silent-Tech asigura o spalare mult mai silentioasa decat masinile de spalat standard, reducand zgomotul sub media unei conversatii.

Sistemnul Aquafusion patentat de Beko valorifica la maxim consumul de apa, energie si detergent in timpul spalarii. Astfel, poate fi economisita anual o cantitate de 5,5 kg de detergent, ceea ce inseamna rufe mai curate cu un consum minim de resurse.

eMAG reduceri mașini de spălat – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Heinner

4. Un raport excelent calitate-pret il gasim si la masina de spalat rufe Heinner HWM-5080VA++, 5kg, 800 RPM, clasa A++ de eficienta energetica, cu functie start intarziat, Sistem Eco Logic, de 60 cm, care are o reducere de 38% in campania eMAG reduceri masini de spalat.

Datorita clasei de eficienta energetica A++ economisesti timp si energie electrica cu fiecare spalare.

Produsul dispune de sistem electronic al balansului care, prin distribuirea uniforma a rufelor in interiorul tamburului, diminueaza vibratiile si reduce zgomotul produs in timpul stoarcerii.

eMAG reduceri masini de spalat Heinner

Functia start intarziat va ofera flexibilitate maxima, permitand setarea pornirii aparatului la programul dorit, intr-un interval de 3-12 de ore.

Merita mentionat si sistemul ECO LOGIC, care optimizeaza consumul de apa si detergent, precum si durata programului de spalare in functie de cantitatea de rufe incarcate. Sistemul Eco Logic va va ajuta sa protejati natura si sa faceti si economie. De exmplu, la incarcarea pe jumatate a masinii, economia de energie poate ajunge pana la 50%.

Masina dispune si de functie de clatire suplimentara.