eMAG reduceri. 4 seturi de mobilier de gradina, mai ieftine si cu 30% la inceput de martie

eMAG reduceri mobilier de gradina. La acest inceput de primavara, cand temperaturile au inceput sa creasca, magazinul online emag.ro are oferte excelente la mobier de gradina.

eMAG reduceri mobilier de gradina – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit seturi de mobilier de gradina cu adevarat splendide, care au reduceri si de o treime din pret in aceasta perioada.

eMAG reduceri mobilier de gradina – coltar si scaune

1. Un set de gradina, maro/crem,compus din coltar, masa si trei taburt, MobHaus, are o reducere de 7% in campania eMAG reduceri mobilier de gradina.

Descriere:

Set pentru gradina din rattan artificial - este compus din coltarul creat pe partea stanga, trei tabureti si masa.

Material: rattan artificial/otel/sticla

Culoare: maro/crem

Dimensiunile coltar (LxAxH): 241x182x80 cm

Dimensiuni masa (LxAxH): 150x90x70 cm

Dimensiuni taburet (LxAxH): 40x40x40 cm

Livrat cu perne cu husa detasabila

Livrat demont, cu schita si chitul necesar pentru montaj

Greutate: 107 kg

Numar colete: 2

Coltarul are un stil modern, avand o forma de L. Setul are si 3 taburete.

Produsul:

Este rezistent la zgarieturi

Are sticla securizata

Rezistenta UV

Rezistenta la apa

eMAG reduceri mobilier de gradina Kring Amalfi

2. Un set de mobilier de gradina/terasa Kring Amalfi, alcatuit dintr-o masa si 6 scaune maro, are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri mobilier de gradina.

De asemenea, puteti primi o extra-reducere de 10%. Mai multe detalii aici.

In gradina, lounge, langa piscina, terasa casei tale, pentru tine sau pentru business-ul tau, mobilierul din ratan sintetic Kring este alegerea potrivita pentru oricare din situatiile de mai sus.

Confortabil si usor de intretinut, acesta este alcatuit din sticla termorezistenta de culoare maro si dintr-un material de aluminiu vopsit si acoperit cu impletitura din plastic tip ratan sintetic, ce ii confera rezistenta mecanica, durabilitate si posibilitatea de a face fata cu brio unor conditii meteo nefavorabile aducand cu sine confortul necesar pentru ca tu sa te simti relaxat si confortabil in fiecare moment petrecut in aer liber.

Dimensiuni masa: 152 x 102 x 72 cm;

Grosime picior masa: 30 x 15 mm;

Greutate maxima suportata:

- masa: 90 kg;

- scaune: 100 kg;

Dimensiuni scaun: 63 x 57 x 90 cm;

Grosime picior scaun: 42 x 14 mm;

eMAG reduceri mobilier de gradina King

3. Un set de mobilier de gradina KING din lemn cu masa 160x80x73 culoare teak are o reducere de 22% in campania eMAG reduceri mobilier de gradina.

Garnitura de gradina cu structura solida din lemn masiv de brad, cu feronerie inoxidabila, de calitate.

Setul de opt persoane este confortabil si placut datorita stilului clasic si al caracterului ergonomic.

Recomandat pentru exterioare, pe terase, in spatii verzi, sau ca mobilier HoReCa.

Finisaj: lazur de exterior pe baza de apa, cu protectie anti-UV

Culoare: cires

Spatiu necesar: 220*300 cm

Setul contine:

1 buc masa: 160*80*73 cm

2 buc banci: 160*58*83 cm

2 buc scaune: 60*58*83 cm

Livrare: semi-asamblat, ambalat in carton

eMAG reduceri mobilier de gradina tip bistro

4. Un set de mobila de gradina din 3 piese, tip bistro, vidaXL, Aluminiu, Verde, are o reducere de 13% in campania eMAG reduceri mobilier de gradina.

Acest set bistro elegant va aduce o nota de lux oricarei cine.

Sa stati la vorba cu prietenii dvs. si sa serviti ceva in timp ce va relaxati va fi o adevarata placere datorita acestui set mobilier de gradina decorativ, dar functional.

Setul bistro este realizat din aluminiu turnat de calitate superioara, durabil si rezistent la intemperii.

Picioarele din fier turnat adauga la robustetea setului.

eMAG reduceri mobilier de gradina – masute elegante

Modelul floral detaliat va oferi o nota romantica oricarei gradini sau curti interioare.

Livrarea include 1 masa rotunda si 2 scaune.

Culoare: verde

Material blat masa/sezut/spatar: Aluminiu turnat

Material masa/picioare scaune: Fier turnat

Dimensiuni masa: 59 x 59 x 62 cm (L x l x i)

Dimensiuni scaun: 38 x 41 x 85 cm (l x ad. x i)

Livrarea include 1 masa rotunda si 2 scaune

