eMAG reduceri. 5 electrocasnice ca sa devii un maestru in bucatarie

eMAG reduceri electrocasnice. Primavara este un moment prielnic pentru a face o analiza a propriei bucatarii si pentru a vedea care sunt aparatele electrocasnice care va lipsesc. Daca aveti nevoie de electrocasnice mici, atunci puteti analiza oferta magazinului emag.ro.

eMAG reduceri electrocasnice – Toate ofertele sunt AICI.

Magazinul online emag.ro are reduceri la blendere, storcatoare, roboti de bucatarie, mixere, precum si la numeroase alte electrocasnice mici.

Iata lista de reduceri eMAG electrocasnice:

eMAG reduceri electrocasnice - blendere

1. Un blender Heinner HSB-1000, 1000 W, cu doua recipiente de 0,5 litri si de un litru, cu doua viteze, pulse, fabricat din inox, de culoare neagra, are o reducere de 60% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Iata cateva dintre caracteristicile acestui blender:

- NutricionVita Sport 1000;

- Putere: 1000 W;

- Turatie: 12000-20000 rpm;

- Lame din inox pentru maruntire si rasnire eficienta;

- 2 recipiente din tritan 0.5 & 1.0 L;

- 2 capace pentru depozitare;

- 1 capac “Gata de plecare”.

eMAG reduceri electrocasnice - roboti de bucatarie

2. Cei care au nevoie de un robot de bucatarie pot alege produsul PHILIPS Viva Collection HR7762/00, 750 W, bol de 1,5 litri, blender de un litru, cu doua viteze, pulse, de culoare alb/crem, care beneficiaza de o reducere de 35% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Spre deosebire de robotii de bucatarie mai ieftini, robotul de bucatarie de la Philips este proiectat pentru o asamblare usoara. Componentele acestuia se fixeaza cu un clic datorita designului cu forme compatibile al accesoriilor.

Tehnologia PowerChop este o combinatie intre forma lamei de taiere, unghiul de taiere si castronul interior, care ofera rezultate de tocare superioare atat pentru ingredientele moi, cat si pentru cele tari. Este, de asemenea, perfecta pentru prepararea piureurilor si pentru amestecarea aluaturilor pentru prajituri.

eMAG reduceri electrocasnice Philips

Robotul de bucatarie are accesorii pentru peste 28 de functii.

Iata cateva dintre accesoriile incluse, ce pot fi spalate in masina de spalat vase: un instrument special pentru a amesteca si framanta aluat si coca, un cutit de tocat din otel inoxidabil pentru prepararea carnii si legumelor, diverse accesorii in forma de disc pentru radere si taiere medie, un vas de 1 l rezistent pentru mixarea, zdrobirea si amestecare diferitelor ingrediente, un dispozitiv de emulsionare pentru prepararea alimentelor precum frisca si maioneza, o rasnita.

eMAG reduceri electrocasnice - mixere

3. Deoarece o bucatarie nu poate fi bine dotata fara un mixer performant, va recomandam mixerul vertical Tefal Quickchef HB656838, 1000W, protectie antistropire, cu 20 de viteze, picior din inox, tocator 0,5 litri, tel, pahar gradat de 0,8 litri, de culoare neagra, fabricat din inox, care are o reducere de 36% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Mixerul are un motor puternic de 1000 W care ofera performante maxime. Puterea maxima de mixare este acum la indemana. Cu blenderul de mana Quickchef te bucuri de putere optima, cu minim de efort. Poti prepara in cel mai scurt timp o gama larga de preparate, datorita motorului de 1000 W si celor 20 de viteze, care pot fi ajustate fara oprirea blenderului, intr-un mod intuitiv datorita iluminarii de pe fundal.

eMAG reduceri electrocasnice – mixere Tefal

Sistemul antistropire si manerul antialunecare ofera confort in utilizare, in timp ce partile compatibile cu masina de spalat vase faciliteaza curatarea. Nu in ultimul rand, blenderul este dotat cu un pahar gradat de 800 ml si un tocator de 500 ml pentru a putea toca o gama larga de ingrediente si cu un accesoriu de tip tel pentru a obtine preparate fara efort.

eMAG reduceri electrocasnice - Star-Light

4. Am iesit din iarna, asa ca in asteptarea momentelor in care veti putea savura un suc din fructe proaspat culese va puteti achizitiona un storcator de fructe si legume cu melc Star-Light SJB-150R, 150 W, 55 RPM, cu recipient pentru suc de un litru si recipient pentru pulpa de 0,8 litri.

Storcatorul are o reducere de 45% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Inovatia storcatorului Star-Light Slow Juicer SJB-150R consta in utilizarea unei tehnologii de stoarcere lenta (55RPM), ce permite obtinerea celui mai bun rezultat in ceea ce priveste sucul natural din fructe si legume.

eMAG reduceri electrocasnice - storcatoare

Star-Light Slow Juicer pastreaza mai multa pulpa in sucul extras, spre deosebire de vechile storcatoare centrifugale. Mai multa pulpa in sucul stors, mai putin suc in pulpa reziduala, obtinandu-se astfel un amestec omogen bogat in vitamine.

Aparatul este dotat cu sistem anti-picurare, ce are rolul de a preveni caderea accidentala a picaturilor de suc in vasul unde se colecteaza. Functia reverse permite rotirea melcului in sens invers, in caz ca aparatul se blocheaza.

Cu Star-Light Slow Juicer economisesti timp, multumita palniei de alimentare suficient de mare pentru a introduce legumele si fructele intregi. De asemenea, este de ajuns sa introduci apa curata in storcator in timp ce el functioneaza.

eMAG reduceri electrocasnice - fierbatoare

5. Fierbatorul Heinner Instant-47, 2200 W, cu o capacitate de 1,5 litri, are o reducere de 52% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Caracteristici principale:

Filtru de ceai incorporat

Capacitate: 1,8 litri

Iluminare in timpul functionarii

Corp din sticla

Baza rotativa 360 de grade

Rezistenta din inox acoperita

Oprire automata

Putere: 2200W

Alimentare: 220-240V, 50-60Hz