eMAG reduceri. 5 roboti de bucatarie la prețuri foarte mici

eMAG reduceri roboți de bucătărie. Cei care vor sa fie pregatiti sa gateasca pot profita de ofertele de pe emag.ro, magazin care desfasoara acum o ampla campanie de reduceri la roboti de bucatarie.

eMAG reduceri roboți de bucătărie – Toate ofertele sunt AICI.

Astfel de roboti de bucatarie sunt ideali pentru prepararea meselor gustoase si va vor fi de un real ajutor atunci cand aveti multi invitati la masa.

Am analizat ofertele si am descoperit roboti de bucatarie care au reduceri si de 63%.

eMAG reduceri roboti de bucatarie Heinner

1. Un robot de bucatarie Heinner HFP-550IX, 550W, cu 2 viteze + Pulse, discuri din inox, fabricat din inox, are o reducere de 63% in campania eMAG reduceri roboti de bucatarie.

Acest robot de bucatarie are o putere de 550 de W si dispune de blender si de kitchen machine. De asemenea, are si rasnita. Capacitatea bolului este de 1,2 litri, iar a blenderului de 1,5 litri. Are discuri pentru feliere si disc pentru cartofi.

eMAG reduceri roboti de bucatarie Russell Hobbs Desire

2. Un robot de bucatarie Russell Hobbs Desire 19006-56, 750W, cu un bol de 1,5 litri, blender de 1,5 litri, cu 2 viteze + Pulse, are o reducere de 51% in campania eMAG reduceri roboti de bucatarie.

De la mese in familie la cine cu invitati, robotul de bucatarie Desire este pregatit sa felieze, sa bata, sa paseze si sa rada o varietate de ingrediente delicioase, transformandu-le in delicii.

Robotul de bucatarie are urmatoarele accesorii:

- disc de feliere / radere

- instrurment pentru aluat

- disc pentru creme

- un vas de plastic pentru blender cu capacitate de 1,5 litri

- doua trepte de viteza si functie plus

eMAG reduceri roboti de bucatarie Gorenje

3. Robotul de bucatarie Gorenje SB500 W, de 500 W, cu un bol de 1 litru, are o reducere de 45% in campania eMAG reduceri roboti de bucatarie.

Accesorii: lama pentru taiere, blender, disc taiere fina si grosiera.

Numai lamele din otel inoxidabil pot fi folosite in masina de spalat vase. Folositi blenderul la viteza maxima timp de 30 de secunde.

eMAG reduceri roboti de bucatarie Bosch

4. Cei care iubesc performanta vor alege cu siguranta robotul de bucatarie BOSCH MUM48A1, 600 W, 4 trepte, cu un volum de 3,9 litri, care are o reducere de 45% in campania eMAG reduceri roboti de bucatarie.

Angrenajul planetar dinamic le permite accesoriilor de amestecare sa se roteasca chiar pe marginea bolului in miscari eliptice, astfel incat continutul sa fie framantat temeinic fara a lasa in urma reziduuri de aluat pe marginea bolului.

Robotul are SafetyFunction, o functie care ofera siguranta si securitate. Siguranta e maxima in orice situatie si in toate zonele: cuprinde unitatile neutilizate, mecanismul de protectie pentru bolul de mixare, sistemul suplimentar de blocare a capacului de pe accesorii si multe alte functii de siguranta activa.

eMAG reduceri roboti de bucatarie Herenthal

5. Ne-a atras atentia si robotul de bucatarie Herenthal-PKM1900.7BG, 1300W, bol inox 6,5 litri, masina de tocat carne, blender din sticla, 6 viteze + puls, care are o reducere de 43% in campania eMAG reduceri roboti de bucatarie.

Practic si usor de utilizat, robotul Herenthal PKM1900.7BG va permite sa efectuati rapid preparate de baza in bucatarie, prajituri, torturi. Usureaza pregatirea zilnica a meselor, datorita posibilitatii de mixare, amestecare, tocat carne si preparare carnati.

Echipat cu control al vitezei in sase trepte si functia puls pentru maruntirea produselor dure, va permite sa pregatiti salate delicioase si un aluat perfect pregatit.

eMAG reduceri roboti de bucatarie emag.ro

-Putere de 1300W (1900 max.)

-Brat detasabil cu dispozitiv de blocare pentru o functionare mai convenabila

-Bol inox de 6,5 litri cu capac

-Blender sticla cu capacitatea de 1,5 litri

-Masina de tocat carne

-3 accesorii: framantat-mixat-batut

-miscare planetara

-6 viteze + functia puls

-Indicator LED

-suport tip ventuze

