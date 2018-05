eMAG reduceri. 5 televizoare excelente sub 1.000 de lei

eMAG reduceri televizoare. Magazinul online emag.ro are reduceri in aceasta perioada la televizoare de la diferite branduri.

eMAG reduceri televizoare – Toate ofertele sunt AICI.

Cei care sunt in cautare de eMAG reduceri televizoare pot analiza lista de oferte a celui mai mare magazin online din România.

In campanie sunt incluse televizoare Samsung, Philips, Star-Light, Nei etc. Iar multe dintre ele au prețuri sub 1.000 de lei.

Iată câteva exemple de televizoare bune, dar care nu sunt deloc scumpe.

eMAG reduceri televizoare Star-Light

1. Televizorul LED Star-Light, cu diagonala 80 cm, 32DM3500, HD, are o reducere de 250 de lei in campania eMAG reduceri televizoare.

Fie ca vreti sa urmariti meciul echipei preferate, sa priviti peisajele minunate din emisiunile educative sau sa urmariti serialul preferat, puteti descoperi magia culorilor vii cu televizorul Star-Light 32DM3500.

Daca sunteti in cautarea unui televizor LED ultra-slim cu ecran HD, acest televizor poate reprezenta alegerea perfecta pentru dumneavoastra, oferindu-va cursivitatea imaginilor si claritate din orice pozitie.

eMAG reduceri televizoare la oferta

Datorita timpului de raspuns mic, imaginile se vor succeda cursiv, iar asta va aduce mai aproape de realitatea miscarilor naturale. Folosind o tehnologie avansata, producatorul a reusit sa mareasca unghiul de vizibilitate pana la 178 grade, astfel incat sa puteti viziona clar din aproape orice pozitie.

Orice incapere poate deveni un centru de divertisment multimedia datorita celor 2 intrari HDMI si portului USB ale acestui aparat la care puteti conecta mai multe dispozitive.

eMAG reduceri televizoare – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare Samsung

2. Televizorul LED Samsung, cu diagoanala de 80 de cm, 32M4002, HD, are o reducere de 200 de lei in campania eMAG reduceri televizoare.

Clean View reduce zgomotul si interferentele, in timp ce sporeste culoarea si contrastul pentru o vizualizare clara de cristal. In acest fel te poti bucura de toate la o calitate rafinata a imaginii.

Wide Color Enhancer imbunatateste calitatea imaginii si dezvaluie detalii ale culorilor, asa cum au fost menite sa fie vazute.

Cu acest televizor este foarte usor sa conectezi divertismentul si materialele media preferate in televizor - vizioneaza videoclipuri, asculta muzica sau vezi fotografii printr-o conexiune USB.

eMAG reduceri televizoare – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare Nei

3. Televizorul LED Nei, cu diagonala de 81 de cm, 32NE4000, HD, are o reducere de 250 de lei in campania eMAG reduceri televizoare.

Urmariti la rezolutie maxima (HD, 720p) filmele, emisiunile, transmisiunile sportive si toate momentele din vacanta inregistrate cu camera foto/video impreuna cu cei dragi. Calitatea imaginii va va duce in centrul actiunii.

eMAG reduceri televizoare – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare LG

4. Televizorul LED LG, cu diagonala de 80 de cm, 32LJ500V, Full HD, are o reducere de 150 de lei in campania eMAG reduceri televizoare.

Tehnologia unica de procesare a televizorului LG nu doar accentueaza culorile, ci regleaza in acelasi timp saturatia, nuanta si luminozitatea. Culorile prind viata, devenind mai intense si mai pline de profunzime.

Datorita inaltei rezolutii care dubleaza nivelul de definitie al imaginii fata de televizoarele HD, modelul Full HD 1080p afiseaza culori si detalii mai bogate, oferind o calitate imbunatita si o experienta de vizionare mai placuta.

eMAG reduceri televizoare LG ieftine

Bucura-te de orice imagine cu tehnologia de amplificare a rezolutiei Resolution Upscaler de la LG, care imbunatateste si optimizeaza orice imagine, indiferent de calitatea sa.

Iar Virtual Surround Plus imbunatateste in mod semnificativ propagarea directionala a sunetului, pentru o experienta sonora realista, care te invaluie. Performantele audio te fac sa te simti ca si cum ai fi la un concert sau intr-un studio de inregistrari.

Designul elegant al televizorului LG completeaza perfect imaginea impresionanta si caracteristicile avansate ale modelului.

eMAG reduceri televizoare – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare Philips

5. Televizor LED Philips, cu diagonala de 80 de cm, 32PHT4112/12, HD, are o reducere de 100 de lei in campania eMAG reduceri televizoare.

Picture Performance Index vine sa simplifice toate acele valori de neinteles din fisele tehnice atunci cand vorbim de calitatea imaginii. Astfel cea mai buna imagine se va bucura de cel mai mare index de performanta.

eMAG reduceri televizoare LED

Pentru imagini care arata natural din orice sursa, Philips a creat Digital Crystal Clear. Cu acest TV din campania eMAG reduceri televizoare, fie ca savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiti la stiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare si claritate optime.