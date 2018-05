eMAG reduceri frigidere. 5 cele mai proaspete oferte pentru alimentele tale

eMAG reduceri frigidere. Magazinul online emag.ro desfasoara in aceasta perioada o ampla campanie de reduceri la frigidere.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

In campania eMAG reduceri frigidere sunt incluse aparate frigorifice de la diferite branduri: Hotpoint, Arctic, Indesit, Beko sau LG.

In plus, toti cei care cumpara un frigider din cele de mai jos primesc un card cadou cu o valoare cuprinsa intre 100 si 250 de lei daca renunta la un aparat electrocasnic vechi in momentul achizitionarii noului frigider.

Iata frigiderele care ne-au atras atentia:

eMAG reduceri frigidere Hotpoint

1. Un frigider cu doua usi Hotpoint ENXTY19222XFW, cu volum de 472 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, sistem Full No Frost, cu inaltimea de 190 de cm, fabricat din inox, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri frigidere.

O buna igiena a frigiderului este cea mai importanta conditie pentru pastrarea optima a alimentelor.

Hygiene Advance este un tratament cu ioni de argint a peretilor interior ai frigiderului. Este o solutie naturala, permanenta ce previne formarea mucegaiului si a bacteriilor, asigurand in acelasi timp mediul ideal pentru pastrarea optima a alimentelor.

Food Care Zone 0° este un compartiment dedicat in frigider pentru a crea o temperatura de pastrare in jur de 0°C (-1°C/+2°C): temperatura ideala pentru carne si peste, pentru pastrarea unei maxime prospetimi pentru alimentele delicate. In plus, Safe Defrost, decongelare sigura, introduce o decongelare delicata a alimentelor, mentine mai bine consistenta originala si proprietatile nutritive, asigura rezultate mai bune atunci cand alimentele sunt gatite.

Temperatura este uniforma in frigider datorita platformei no frost AIR TECH EVOLUTION, care asigura controlul constant al temperaturii si circulatia perfecta a aerului in compartimentul frigiderului.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri frigidere Arctic

2. Un frigider cu 2 usi Arctic AD54240P+, cu un volum de 223 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 146.5 de cm, are o reducere de 21% in campania eMAG reduceri frigidere.

Frigiderul este dotat cu:

Garden Fresh

Compartiment spatios dedicat depozitarii legumelor si fructelor. Alimentele tale vor fi proaspete si gustoase o perioada indelungata!



Termostat ajustabil

Toate frigiderele si combinele frigorifice Arctic sunt dotate cu un termostat usor de folosit. Acesta are scopul de a regla rapid temperatura in functie de nevoi, tinand cont de temperatura ambientala. Poti schimba oricand temperatura pentru a pastra alimentele tale in cea mai buna stare.



Mix Zone

Rafturi ajustabile pozitionate pe usa, dedicate depozitarii recipientelor de diverse dimensiuni precum borcane sau sosuri.

eMAG reduceri frigidere cu doua usi

XXL Bottle

Raft pozitionat pe usa, dedicat depozitarii sticlelor de mari dimensiuni. Sticlele tale vor fi mereu la indemana.



Garnitura antibacteriana

Garnitura usilor contine aditivi speciali ce protejeaza frigiderul impotriva bacteriilor si a mucegaiului. Pastrezi mancarea in conditii de maxima igiena, prelungind totodata durata prospetimii alimentelor.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri frigidere Indesit

3. Un frigider Indesit TAA5, cu un volum de 415 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 180 de cm, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri frigidere.

Indesit a proiectat diverse sisteme de racire, fiecare avand caracteristici specifice de natura sa satisfaca diversele necesitati de utilizare ale consumatorilor, cu atentie indreptata intotdeauna catre eficienta si economisirea energiei: modelele din clasa A+ asigura o economisire a energiei cu 20% fata de clasa A.

Sistemul Static Automatic Control pastreaza perfect alimentele proaspete. Senzorii amplasati in interiorul frigiderului permit mentinerea temperaturii corecte si limiteaza formarea ghetii pe peretii interiori.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri frigidere Beko

4. Frigiderul cu 2 usi Beko RDNE505E20DZX, cu un volum de 446 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 185 de cm, sistem NeoFrost, compartiment Everfresh, fabricat din inox, are o reducere de 28% in cadrul campaniei eMAG reduceri frigidere.

Frigiderul beneficiaza de:

EVERFRESH+

Compartimentul special EverFresh+ a fost proiectat pentru pastrarea prospetimii legumelor si verdeturilor pana la 30 de zile. Acesta regleaza nivelul umiditatii la interior, prin designul constructiv al sertarului si prin intermediul curentilor de aer, fapt ce reduce considerabil efectul de ofilire a verdeturilor si legumelor si prelungeste durata de conservare, de pana la 3 ori mai mult fata de frigiderele obisnuite.



NEOFROST

Tehnologia NeoFrost, prin sistemele Active Dual Cooling si No Frost, asigura cele mai bune conditii de conservare, intr-o clasa superioara de eficienta energetica.Racirea se realizeaza prin intermediul curentilor de aer ventilati ce actioneaza independent in cele 2 compartimente. Aceasta tehnologie previne amestecarea mirosurilor si ajuta la distribuirea uniforma a umiditatii, cat si la restabilirea rapida a temperaturii interioare, dupa deschiderea usii. Astfel, fructele si legumele se mentin ca proaspat culese.



ION GUARD

Aceasta functie neutralizeaza bacteriile si microorganismele care genereaza mirosuri neplacute in interiorul frigiderului. Aerul din interiorul aparatului este mentinut curat si astfel alimentele pot fi pastrate pentru o perioada mai lunga de timp.

eMAG reduceri frigidere Beko cu doua usi

ACTIVE ODOUR FILTER

Filtrul activ de carbon elimina mirosurile neplacute, la circularea aerului in interiorul frigiderului, asigurand totodata un nivel ridicat de igiena prin reducerea riscului aparitiei bacteriilor.



Rafturi Safety Glass

Rafturile din sticla securizata sunt rezistente pana la 25 kg si compartimenteaza in mod ideal spatiul disponibil.



Iluminare coloana LED

Coloanele laterale LED, din interiorul aparatului frigorific, asigura iluminarea optima a fiecarui raft, fara a suplimenta factura la energie electrica. Iluminare economica si performanta.



Bottle Rack



eMAG reduceri frigidere cu usi reversibile

Slim tank water dispenser

Rezervorul sistemului Water Dispenser este integrat ergonomic in usa frigiderului, spatiul de depozitare ramanand intact. Te racoresti cand vrei, ai spatiu cand ai nevoie.



Twist&Serve

Dispozitiv special pentru formarea si pastrarea cuburilor de gheata. Acestea se vor desprinde usor prin simpla rotire a tavitei pentru cuburi, putand fi colectate in sertarul special.



Usi reversibile

Directia in care se deschid usile frigiderului poate fi schimbata, in functie de restrictiile spatiului. Usile pot fi montate in partea stanga sau in

eMAG reduceri frigidere cu usi reversibiledreapta datorita designului inovativ si a balamalelor laterale suplimentare.



Display touch control. Afisajul electronic permite setarea temperaturilor interioare din compartimentele racitor si congelator, cat si programarea modului de functionare dorit.

eMAG reduceri frigidere cu ventilator

Compartiment 0°C

Compartiment cu temperatura de Zero Grade, ideal pentru carne proaspata, peste si alimente cu o durata de viata mai scurta. Perfect pentru alimentele perisabile!



Cooling Fan

Datorita ventilatorului montat in compartimentul racitor, aerul rece va fi distribuit uniform in interiorul aparatului si, totodata, va asigura performante mai bune de racire.



Functie racire rapida

Tehnologia de racire rapida permite racirea bauturilor in doar 15 minute. Compartimentul este ideal pentru racirea a 4 doze sau a unei sticle de 1.5 litri.



Functie congelare rapida

Iti permite congelarea preparatelor preferate uniform si intr-un timp scurt.



Door open buzzer

Avertizarea sonora se activeaza in cazul in care usa frigiderului ramane deschisa mai mult de un minut.



Eficienta energetica A+

Aparatele frigorifice din clasa energetica A+ consuma cu pana la 24% mai putina energie electrica decat produsele similare din clasa A.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri frigidere LG

5. Frigiderul cu doua usi LG GTB574PZHM sistem No Frost, cu un volum de 438 de litri, clasa A++ de eficienta energetica, inaltimea de 178 de cm, are o reducere de 22% in campania eMAG reduceri frigidere.

Frigiderul beneficiaza de:



Total No Frost

Depozitarea de alimente proaspete este posibila oriunde in frigider fara teama de a se altera.

Flux de aer multidirectional

Refrigerare/Congelare eficienta si uniforma.

Lumina LED

Durata foarte lunga de viata. Emisie de caldura redusa.

Smart Diagnosis - Rezolva promt si eficient eventualele probleme.