eMAG reduceri laptopuri. Azi si maine iti cumperi laptop la doar 699,99 lei

eMAG reduceri laptopuri. Magazinul online emag.ro desfasoara in perioada 16-18 ianuarie o ampla campanie de reduceri la mii de produse, inclusiv la laptopuri, numita Revolutia Preturilor.

Am analizat oferta eMAG reduceri laptopuri si am descoperit 6 laptopuri care au preturi excelente.

Unul dintre laptopuri costa doar 699,99 lei.

eMAG reduceri laptopuri Kiano SlimNote

1. Laptopul Kiano SlimNote 14.2 cu procesor Intel Atom® x5-Z8350 pana la 1.92 GHz, cu diagonala de 14,1 inchi, 2GB, 32GB eMMC, Intel HD Graphics, cu sistemul de operare Microsoft Windows 10 gata instalat, are o reducere de 36% in campania eMAG reduceri laptopuri Revolutia Preturilor.

Ecranul de 14.1 inchi de tip Glosy garanteaza culori stralucitoare in timp ce urmariti filme si vizualizati fotografii. Laptopul beneficiaza si de doua porturi USB, un mini-HDMI si un cititor de carduri, microfon dual, mini jack port si difuzoare stereo. O baterie cu capacitate de 10000 mAh va permite lucrul pe laptop timp de ore intregi fara a trebui sa fie reincarcat.

eMAG reduceri laptopuri Lenovo

2. Laptopul Lenovo Ideapad V110-15IAP cu procesor Intel® Celeron® N3350 pana la 2.40 GHz, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics 500, Free DOS, are o reducere de 26%.

Lenovo V110 poate satisface nevoile dvs. de afaceri astazi - si in viitor. Cu un pret accesibil, acest laptop de 15,6 inchi – deci cu o diagonala generoasa - are un design modern si un ecran hi-res care functioneaza in aer liber si in interior.

eMAG reduceri laptopuri Lenovo Ideapad



Este usor si robust. La sub 1 inch subtire si cantarind sub 2,1 kg, Lenovo V110 este proiectat pentru a lucra de oriunde. In plus, nu exista nicio despartitura intre tastele de pe tastatura, astfel incat acumularea de praf si murdarie, care pot degrada performanta in timp, este mult redusa.

Cand vine vorba de securitatea IT si de protejarea datelor, nu poti fi niciodata prea atent. De aceea, Trusted Platform Module certificat de industrie este integrat in Lenovo V110, permitand criptarea fisierelor, protectia prin parola, protectia pentru boot si multe altele. V110 are de asemenea o gama completa de porturi, inclusiv super-rapid USB 3.0, HDMI si VGA.

eMAG reduceri laptopuri Acer

3. Laptopul Acer Aspire 3 A315-21G-96VB cu procesor AMD Dual-Core® A9-Series A9-9420 pana la 3.60 GHz, cu diagonala de 15,6 inchi, Full HD, 4GB, 1TB, AMD Radeon™ 520 2GB DDR5, Linux, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri laptopuri Revolutia Preturilor.

Procesorul este AMD Dual-Core A9-9420. Laptopul benenficiaza si de touchpad-ul Precision, care este mult mai responsive decat touchpad-urile traditionale si te ajuta sa lucrezi mai eficient.

Cu 2TB spatiu pe hard drive, poti stoca si partaja toate datele si proiectele tale importante.

Asigura o conexiune Wi-Fi puternica si constanta, cu antena wireless 802.11ac amplasata strategic. Acest laptop filtreaza lumina albastra obositoare si lucreaza confortabil pentru mai mult timp, oferind totodata imagini clare si realiste prin rezolutia Full HD 1080p.

eMAG reduceri laptopuri Acer Aspire

Tehnologia BlueLightShield reduce expunerea la lumina albastra care poate fi daunatoare, prin ajustarea intensitatii culorilor si a luminozitatii.

Conceputa pentru eleganta si confort, tastatura Chiclet iese in evidenta prin tastele cu colturi rotunjite.

eMAG reduceri laptopuri Asus

4. Laptopul ASUS A541UA-GO1269 cu procesor Intel® Core™ i3-6006U 2.00 GHz, Skylake, cu diagonala de 15,6 inchi, 4GB, 500GB, DVD RW, Intel® HD Graphics 520, Endless OS, are o reducere de 21% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Laptopul ASUS A541UA-GO1269 din seria ASUS VivoBook Max a fost proiectat pentru a va oferi o experienta multimedia deosebit de realista.

eMAG reduceri laptopuri Asus procesor Intel

Echipate cu procesoare Intel Core din Generatiile 6/7, placi video dedicate optionale foarte performante din seria NVIDIA GeForce si solutii audio exclusive SonicMaster incorporand tehnologie ICEpower, modelele din Seria VivoBook Max va ofera cea mai buna experienta audiovizuala disponibila pe un sistem laptop.

Proiectata pentru utilizare zilnica, eleganta Serie ASUS VivoBook Max include modele disponibile intr-o multitudine de culori expresive si finisaje de calitate ridicata, ajutandu-va sa iesiti intotdeauna in evidenta.

Laptop-urile din Seria ASUS VivoBook Max sunt disponibile in variantele de culori Argintiu Degrade, Maro Ciocolatiu, Albastru Acvatic, Alba si Rosu; si dispun de finisaje elegante, glossy, metalizate sau in relief.

eMAG reduceri laptopuri Dell

5. Laptopul Dell Inspiron 5567 cu procesor Intel® Core™ i5-7200U 3.10 GHz, Kaby Lake, cu diagonala de 15,6 inchi, 4GB, 1TB, DVD-RW, Intel HD Graphics 620, Linux, are o reducere de 19% in campania eMAG reduceri laptopuri Revolutia Preturilor.

Laptopul Inspiron, creat pentru a fi portabil, pentru a fi mereu productiv, va ajuta sa pastrati legatura cu ceilalti, oriunde v-ati afla. Este subtire – de numai 23,3 mm si — si are un design usor de deschis.

Orice unghi de vizualizare vi se potriveste: faceti upgrade la afisajul optional cu rezolutie Full HD si bucurati-va vederea pe generosul ecran de 15 inchi, ideal pentru proiecte sau redare in flux. Optati pentru un ecran tactil si gestionati cu usurinta aplicatiile si obiectele direct de pe ecran.

eMAG reduceri laptopuri HP

6. Un alt laptop bun din campania eMAG reduceri laptopuri Revolutia Preturilor este laptopul HP 250 G6 cu procesor Intel® Celeron N3060 pana la 2.48 GHz, cu diagonala de 15,6 inchi, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Free DOS, care are o reducere de 25%.

Finalizati activitatile de afaceri cu tehnologia Intel, instrumentele de colaborare esentiale, incarcate pe HP 250. Va veti convinge ca HP 250 poate tine pasul cu sarcinile complexe. Sasiul durabil va protejeaza computerul portabil, astfel incat sa arate la fel profesional ca si dvs.

eMAG reduceri laptopuri Revolutia Preturilor

Finalizati cu incredere proiectele cu puterea celor mai recente procesoare Intel Core/Pentium/Celeron, cu memorie DDR4 optionala. Instrumente pentru o experienta rafinata HP, un lider mondial in tehnologia PC-urilor, va ajuta sa va echipati cu un notebook complet functional, gata de conectare la toate perifericele si conceput pentru cerintele de afaceri.

Managementul IT bazat pe cloud s-a simplificat. HP Touchpoint Manager cu Always On Remote Management ofera utilizatorilor instrumente si servicii simple, de la o singura solutie bazata pe cloud, pentru gestionarea datelor si a securitatii.