eMAG reduceri. Sansa mare: televizor 4K Ultra HD sub 1.100 de lei

eMAG reduceri televizoare. Magazinul online emag.ro desfasoara in aceasta perioada o ampla campanie de reduceri la televizoare.

eMAG reduceri televizoare – Toate ofertele sunt AICI.

Daca va doriti sa vedeti cele mai importante meciuri de la Campionatul Mondial de Fotbal – semifinalele si marea finala - pe un ecran cu imagini de cristal, atunci acum aveti sansa de a cumpara un televizor cu rezolutie 4K Ultra HD la un pret excelent.

Astfel, televizorul LED NEI, cu diagonala de 102 cm, 40NE6000, cu rezolutia 4K Ultra HD, are o reducere de 26% in campania eMAG reduceri televizoare.

Cu acest televizor puteti sa urmariti la rezolutie maxima 4K Ultra HD filmele, emisiunile, transmisiunile sportive si toate momentele captate cu telefonul sau camera foto/video impreuna cu cei dragi. Calitatea imaginii va va duce in centrul actiunii.

De asemenea, puteti sa partajati continutul droit de pe multiple dispozitive direct pe ecranul televizorului NEI.

Cu ajutorul interfatei CI+ scapati de cea de-a doua telecomanda de la TV Box-ul oferit de operatorul dvs. de cablu si controlati canalele TV direct din telecomanda televizorului NEI.

Pretul este AICI.

Iata si review-ul unui client:

Culorile sunt excelente si scaleaza foarte bine imaginea chiar si la tv cu rezolutie standard PAL analogic. Pe digital la Digitv se vede bine iar canalele Full HD se vad foarte bine. Eu am luat modelul 43NE6000.

Este fabricat decent. Are chiar metal in partea din spate. Materialele din care este construit si plasticul sunt de calitate si este finisat perfect. Este asamblat in Romania. Probabil este construit pe un sasiu de wellington. Are rezolutie 4K 3840 pe 2160. DPI este excelent si anume 100 ppi. Are 16.7 milioane de culori. Are un consum de sub 115W si cantareste aproximativ 7,2 kg. Are un contrast nativ de 800:1.

Eu il recomand. Sunt chiar multumit de el si sunt genul de persoana pretentioasa la electronice.

