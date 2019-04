eMAG reduceri. Sansa unica: televizor 4K Ultra HD, sub 900 de lei, garantie 5 ani

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Stock Busters. Magazinul online emag.ro desfasoara in perioada 9-11 aprilie campania Stock Busters, care vine cu reduceri excelente la televizoarele cu cea mai buna rezolutie de pe piata, cea 4K Ultra HD.

Am analizat oferta si am descoperit un televizor 4K Ultra HD care are un pret senzational. Costa sub 900 de lei si beneficiaza si de 5 ani de garantie.

Televizorul LED Horizon, cu diagonala de 102 cm, 40HL7520U, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 40% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Stock Busters.

Cu acest televizor poti sa trăiești experiența cinematografică și să pășești dincolo de ecran, transformând experiența vizuală într-un spectacol de neuitat. Explorează o lume inedită, unde conținutul de calitate, posibilitățile multiple și confortul sunt la îndemână.

Tehnologia avansată 4K Ultra HD oferă gradul ideal de contrast şi culoare pentru vizionarea conținutului la calitate UHD. Cu noul HORIZON 4K UHD TV și o rezoluţie de 4 ori mai mare decât a unui televizor Full HD, experimentezi o mai mare profunzime a detaliilor, iar calitatea imaginii este incredibil de vie şi clară, chiar şi atunci când este vizualizată la distanţe apropiate de televizor.

Cu o margine îngustă și discretă de jur împrejur, televizorul 4K UHD de la HORIZON oferă privitorului o experiență cu totul aparte. Suprafața de vizualizare extinsă și rama fină de jur împrejur sunt atuurile unui design care îmbrățișează necesitățile tale.

Acest televizor îți permite să trăiești din plin fiecare moment, mai ales atunci când te joci sau urmărești un film de acțiune. Combinând rata de reîmprospătare a ecranului cu procesarea unică a imaginilor, standardul Clear Motion Engine (CME) oferă o claritate de excepție a imaginilor în mișcare.

În ceea ce privește sunetul, nu-ți rămâne nimic de făcut decât să te lași învăluit de o ambianță sonoră vibrantă cu Dolby Digital Plus (DD+). Sistemul audio surround HORIZON cu decodor DD+ îți oferă o experiență sonoră realistă, care să completeze perfect conținutul vizual.

În plus, ai DTS TruSurround™, soluție ce redă un sunet surround aproape de realitate pe configurații stereo sau boxe 3.1 (mai ales bare de sunet) și DTS – HD, una dintre puținele tehnologii care oferă un sunet surround comprimat fără pierderi pentru Blu-ray și HD DVD, asigurând performanță audio de calitate.

Renunță la decodorul clasic și simplifică experiența de televiziune digitală cu ajutorul cartelelor CI+ ale furnizorilor de cablu. Astfel, te conectezi mai ușor, eliminând o bună parte din cabluri, schimbi programele direct din telecomanda televizorului HORIZON și păstrezi un consum energetic redus.

Uită de DVD-uri sau orice alte dispozitive de redare audio/video şi profită acum de portul USB 2.0 din dotarea televizorului HORIZON. Poţi înregistra emisiunile/filmele preferate folosindu-te de funcţia PVR integrată pe televizorul tău.

Cu ajutorul portului USB 2.0, televizorul HORIZON te conectează la orice dispozitiv de stocare externă pentru ca tu să accesezi conținut digital (imagini, fișiere video și audio, de la filmele și muzica preferate, până la pozele din vacanță).

In campania eMAG reduceri Stock Busters sunt incluse numeroase alte televizoare cu rezolutie 4K Ultra HD.

