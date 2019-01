eMAG reduceri. TOP 3 cele mai indragite telefoane Samsung, mai ieftine si cu 43%

eMAG reduceri telefoane Samsung. Magazinul emag.ro are in aceasta perioada reduceri atractive la telefoane mobile Samsung.

Am analizat oferta si am descoperit ca cele mai indragite telefoane Samsung au acum reduceri ce ajung si la 43%.

eMAG reduceri telefoane Samsung Galaxy

1. Telefonul mobil Samsung Galaxy S8, 64GB, 4G, de culoare Midnight Black, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri telefoane Samsung.

De asemenea, telefonul poate fi cumparat si in 24 de rate fara dobanda.

Uimitorul Infinity Display, designul inovator al telefoanelor Galaxy S8 si S8+, incepe din interior. Producatorul a regandit fiecare componenta a telefonului pentru a depasi limitele ecranului unui smartphone: astfel, vezi doar continut, fara rama.

Desi este mare, este usor de tinut un mana. Display-ul Infinity are un ecran perfect de la un capat la altul, care continua dincolo de marginile telefonului, formand o suprafata fina, fara asperitati sau muchii. Este sticla pura, neintrerupta. Acopera intreaga parte frontala a telefonului, imbinandu-se perfect cu carcasa din aluminiu. Rezultatul este un smartphone perfect simetric.

Camera din spate de 12 MP si cea frontala de 8 MP sunt atat de rapide si precise, incat nu vei pierde niciun moment, fie zi, fi noapte.

eMAG reduceri telefoane Samsung Galaxy S8

Privirile indiscrete nu sunt o problema atunci cand folosesti scanarea irisului cu Galaxy S8 si S8+. Irisuk este un model unic si este aproape imposibil de replicat. Astfel, prin scanarea irisului, telefonul tau si continutul acestuia sunt disponibile doar pentru tine. Iar cand vrei sa-l deblochezi foarte repede, recunoasterea faciala este cea mai buna optiune.

Galaxy S8 si S8+ au integrat primul procesor de 10 nm din lume. Este rapid, puternic si creste eficienta bateriei. In plus, exista posibilitatea de a extinde capacitatea de stocare si il poti folosi chiar si in conditii de ploaie si praf datorita standardului IP68.

eMAG reduceri telefoane Samsung Galaxy A8

2. Telefonul mobil Samsung Galaxy A8 (2018), Dual SIM, cu 32 de GB, 4G, de culoare Gold, are o reducere de 43% in campania eMAG reduceri telefoane Samsung.

Telefonul poate fi cumparat si in 24 de rate fara dobanda.

Cu acest telefon ai o vedere extinsa: vezi mai mult pe ecranul telefonului Galaxy A8 cu Infinity Display. Este un ecran mare, superb, care se intinde de la o margine la alta , la care te vei uita cu placere.

Fie ca gusturile tale sunt indraznete sau clasice, poti alege din culorile elegante ale telefonului Galaxy A8. Iar liniile sale fine creeaza o aderenta confortabila, ergonomica - este un telefon frumos pe care nu vei vrea sa-l lasi din mana.

Te vei simti complet captivat de ceea ce este pe ecran, multumita proportiei de 18.5.9 a Ecranului Infinity. Cel mai mare ecran pentru telefoanele Galaxy A de pana acum ofera o vedere orizontala larga, furnizand o experienta cinematografica uimitoare.

Display-ul Infinity este de asemenea mai lung decat ecranul modelului anterior, astfel incat poti citi si naviga cu mai putina glisare. Fie ca iti verifici notificarile din social media sau citesti stirile, vei vedea mai mult odata si le vei da degetelor tale o pauza.

eMAG reduceri telefoane Samsung la oferta

Sa faci fotografii uimitoare pe telefonul Galaxy A8 este la fel de usor precum atingerea butonului declansator. Camera frontala duala inoveaza selfie-urile si wefie-urile, punand focus pe tine si prietenii tai astfel incat sa poti fotografia momentele intr-un mod nou. Iar cu camera din spate de 16 MP, scena din jur va iesi clara si stralucitoare.

Poti sa adaugi o atmosfera placuta si distractiva selfie-urilor tale cu ajutorul modului Live Focus pe camera frontala duala. Acesta estompeaza fundalul, adaugand efectul bokeh, astfel incat tu si prietenii tai sa iesiti in evidenta.

Iti poti personaliza imaginile cu stickere si filtre extraordinare. Sau editeaza inainte de a fotografia cu modul Food, efectul Beauty sau Filtre. Iar efectul Beauty functioneaza in timp ce filmezi cu camera frontala, astfel incat sa poti arata minunat in actiune.

Fie ca esti afara noaptea sau te-a prins intunericul, vei fotografia scena clar cu capacitatea noua de imbunatatire a luminii scazute cu camera din spate a telefonului Galaxy A8. Obiectivul stralucitor F 1.7, 1,12㎛ pixeli si senzor mai mare de 1/2,8” aduc lumina din mediu pentru a face fotografii clare si detaliate.

Daca vrei un telefon care functioneaza in orice conditii. Galaxy A8 are un rating IP68 pentru rezistenta la apa si praf, ceea ce inseamna ca nu te vor putea opri nici stropii, nici ploaia. Este protejat impotriva prafului si rezistent la apa. Nivelul de rezistenta la apa se bazeaza pe conditii testate de submersiune de pana la 1,5 metri in apa dulce, timp de pana la 30 de minute. Pentru a prelungi viata dispozitivului tau, dupa submersiune sau stropire, curata-l cu apa curata si usuca-l cu o carpa din microfibre.

Fie ca te joci sau esti multitasking, totul este rapid si fara cusur cu 4 GB RAM pe Galaxy A8. Si poti pastra lucrurile importante usor si la indemana cu stocarea extensibila microSD - pana la 256 GB aditional. Iar daca obisnuiesti sa calatoresti mult sau sa ai doua numere separate, vei avea si optiunea de a folosi Dual SIM.

eMAG reduceri telefoane Samsung Galaxy S9

3. Telefonul mobil Samsung Galaxy S9 Plus, Dual SIM, 64GB, 6GB RAM, 4G, de culoare Gold, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri telefoane Samsung.

Telefonul poate fi cumparat si in 24 de rate fara dobanda.

Obiectivul inovator de la Samsung cu diafragma duala se adapteaza la fel ca ochiul uman. Este capabil sa se adapteze automat, cu usurinta, la diferite conditii de iluminare, facand fotografiile sa arate excelent, indiferent daca este lumina sau intuneric, zi sau noapte.

Cu doua moduri f-stop, diafragma dubla inovatoare se adapteaza in mod automat la lumina puternica si lumina super scazuta, ca si ochiul uman. Si poti sa iti exersezi latura artistica incercand diferite aperturi pentru a crea anumite ambiante.

Daca este intuneric, obiectivul se deschide la modul F1.5 pentru a permite intrarea luminii si a obtine o fotografie luminoasa si clara. Daca este zi, obiectivul trece la modul F2.4 pentru a obtine o fotografie clara.

Modul apertura F1.5 gaseste lumina chiar si in intuneric. Camera foto cu luminozitate scazuta ofera fotografii vibrante tarziu in noapte.

eMAG reduceri telefoane Samsung Galaxy S9 Plus

Capteaza-ti aventurile pe timp de noapte cu o claritate uimitoare. Cu ajutorul modului apertura F1.5 si reducerea zgomotului multiframe, camera din spate ajuta ca fotografiile pe care le faci pe intuneric sa fie clare si luminoase, fara a fi nevoie de reglaj fin.

Poti sa filmezi la o viteza incredibila, de 960 de cadre pe secunda, datorita senzorului de super viteza, dar si sa creezi videoclipuri captivante Super Slow-mo pentru a le partaja cu prietenii.

Portretele tale vor fi mai de impact atunci cand aduci fete in prim plan cu Live focus. Portretele tale vor fi mai de impact atunci cand aduci portrele in prim plan cu Live Focus. Mai mult, poti folosi filtrele bokeh speciale pentru a transforma luminile de fundal in diferite forme predefinite.

Functia de Scanare inteligenta este o noua tehnologie ce imbina recunoasterea faciala si scanarea irisului, pentru a facilita deblocarea telefonului, chiar si in conditii de luminozitate scazuta.

In ceea ce priveste sunetul, telefonul te inconjoara in sunet surround Dolby Atmos, la difuzoare stereo AKG. Auzi actiunea cu claritate, datorita sunetului pur al difuzoarelor stereo AKG. Adaugarea Dolby Atmos ofera un sunet bogat si dinamic, si o experienta audio ca la cinematograf.

eMAG reduceri telefoane Samsung pe emag.ro

Telefonul este rezistent la apa si la praf. Galaxy S9 si S9+ au standardul IP68, ceea ce inseamna ca nu trebuie sa renunti la a scrie mesaje sau a fotografia din cauza ploii. Nivelul de rezistenta la apa se bazeaza pe conditii testate de submersiune de pana la 1,5 metri in apa dulce, timp de pana la 30 de minute. Clatiti reziduurile / uscati daca este umed.

Atunci cand ai nevoie de mai mult spatiu de stocare pentru toate fotografiile si fisierele, introdu pur si simplu un card micro SD pentru a obtine pana la 400 GB de spatiu suplimentar. E ca si cum ai avea doua telefoane intr-unul.

Gratie vitezelor LTE de pana la 1,2 Gbps, vei descarca rapid si urmari transmisiunile live fara probleme.

Vizualizeaza imaginile si videoclipurile tale foarte clar pe acest afisaj luminos. De asemenea, creste contrastul atunci cand esti afara - astfel incat, chiar si la lumina zilei, tu si prietenii tai sa puteti vedea detalii uimitoare pe ecran. Designul este impecabil si elegant. Ecranul si cadrul se contopesc pentru a forma un design fara margini.

Galaxy S9 si S9+ au un design frumos, facut pentru a se potrivi confortabil in mana ta. Camera se afla la acelasi nivel cu carcasa telefonului, pentru un aspect neted. Iar senzorul de amprenta digitala este amplasat ergonomic pentru a iti permite deblocarea cu o miscare usoara.

