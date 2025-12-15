Eurostat: Românii din afara UE au trimis în țară bani cât 1% din PIB

Eurostat: 1% din PIB-ul României a fost susţinut, în 2024, de bani trimişi din ţări non-UE. Foto: Getty Images

Fluxurile de bani trimise anul trecut de rezidenţii din Uniunea Europeană către ţările din afara blocului comunitar, denumite transferuri personale, s-au situat la 52,1 miliarde de euro (o creştere de 6% faţă de nivelul de 49,2 miliarde de euro din 2023), arată datele Eurostat. Nouă state membre UE au generat în 2024 surplusuri de transferuri personale. În rândul statelor membre UE care au generat anul trecut surplusuri de transferuri personale, patru ţări au raportat un surplus reprezentând peste 1% din PIB-urile lor: Croaţia (2,6% din PIB), Bulgaria (1,3% din PIB), Portugalia (1,2% din PIB) şi România (1% din PIB), conform Agerpres.

Intrările de transferuri personale către gospodăriile rezidente în blocul comunitar au totalizat anul trecut 14,8 miliarde de euro, o creştere de 7% comparativ cu 13,8 miliarde de euro în 2023.

În ultimii cinci ani s-a înregistrat un avans semnificativ al fluxurilor de bani, de 51%, în timp ce intrările au avut o creştere mai modestă, de 26%. Ca rezultat, s-a extins soldul negativ al UE faţă de ţările din afara blocului comunitar, ajungând la 37,3 miliarde de euro în 2024.

În contrast, Malta (minus 2,8%), Cipru (minus 0,9%), Belgia (minus 0,6%), Grecia, Franţa şi Spania (fiecare cu minus 0,5%) au avut cele mai semnificative deficite de transferuri personale ca pondere din PIB-urile lor.