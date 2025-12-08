Excedentul comercial al Chinei depășește 1 trilion de dolari pentru prima dată, în ciuda tarifelor lui Trump

Excedentul comercial al Chinei depășește 1 trilion de dolari pentru prima dată, în ciuda tarifelor lui Trump. FOTO: Getty Images

China a atras atenția lumii în ianuarie anul trecut, când a anunțat că surplusul său comercial pentru bunuri și servicii a atins aproape 1 trilion de dolari, un excedent din exporturi față de importuri pe care nicio țară nu îl atinsese vreodată. Acum, China a depășit această cifră în doar 11 luni. Agenția vamală a Chinei a anunțat luni că surplusul comercial acumulat al țării a ajuns la 1,08 trilioane de dolari până în noiembrie.

Exporturile Chinei au revenit pe creștere în noiembrie, după o contracție neașteptată din luna precedentă, deși livrările către Statele Unite au scăzut cu aproape 29% față de anul precedent, într-o a opta lună consecutivă de scăderi de două cifre, scrie CNN.

Exporturile totale ale Chinei au fost cu 5,9% mai mari decât anul trecut în noiembrie, în termeni de dolari, arată datele vamale publicate luni, la 330,3 miliarde de dolari, o cifră mai bună decât estimările economiștilor. Aceasta a reprezentat o îmbunătățire față de o contracție de 1,1% în octombrie.

Subliniind un decalaj tot mai mare între exporturile și importurile totale, datele vamale au arătat că surplusul comercial al Chinei pentru primele 11 luni a depășit pragul de 1 trilion de dolari, ajungând la aproape 1,08 trilioane de dolari. Acesta este un nivel record pentru un singur an și este mai mare decât surplusul de 992 de miliarde de dolari din întregul an 2024, conform datelor oficiale analizate de FactSet.

În timp ce exporturile din China către SUA au scăzut în cea mai mare parte a anului, livrările către alte destinații au crescut vertiginos , inclusiv Asia de Sud-Est, Africa, America Latină, Africa și Uniunea Europeană.

Importurile Chinei au crescut cu 1,9% în noiembrie, ajungând la peste 218,6 miliarde de dolari, o creștere mai bună decât cea de 1% din octombrie, chiar dacă o scădere persistentă a sectorului imobiliar încă afectează cheltuielile de consum și investițiile de afaceri.

Armistițiul comercial de un an între China și SUA a fost încheiat în cadrul unei întâlniri între președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, la sfârșitul lunii octombrie, în Coreea de Sud. SUA au redus tarifele vamale impuse Chinei, iar China a promis că va opri controlul exporturilor de pământuri rare.

„Probabil că exporturile din noiembrie nu au reflectat încă pe deplin reducerea tarifelor, care ar trebui să se reflecte în lunile următoare”, a scris Lynn Song, economist-șef al ING Bank pentru China Mare, într-un raport.

Activitatea fabricilor din China s-a contractat pentru a opta lună consecutiv în noiembrie, potrivit unui sondaj oficial, iar economiștii au declarat că este încă devreme pentru a stabili dacă a existat o revenire reală a cererii externe în urma armistițiului comercial dintre SUA și China .

Având în vedere că exporturile sunt încă puternice, economiștii se așteaptă, în general, ca China să își atingă mai mult sau mai puțin obiectivul de creștere economică de aproximativ 5% pentru acest an.

O reuniune anuală pentru stabilirea strategiei economice a avut loc luni, condusă de Xi, pentru a elabora planurile de creștere economică pentru 2026, potrivit agenției de știri de stat Xinhua, în timp ce liderii chinezi au reiterat concentrarea pe „urmărirea progresului, asigurând în același timp stabilitatea”.

Probabil nu va dura mult timp un mediu comercial global stabil probabil, a declarat Chi Lo, strateg de piață globală la BNP Paribas Asset Management, deoarece relațiile China-SUA „rămân într-un impas” în ciuda armistițiului comercial temporar. Totuși, unii economiști cred că China va continua să câștige cotă de piață a exporturilor în următorii ani.

Morgan Stanley preconizează că până în 2030, cota de piață a Chinei în exporturile globale va ajunge la 16,5%, față de aproximativ 15% în prezent, alimentată de avantajul său în industria prelucrătoare avansată și în sectoarele cu creștere rapidă, cum ar fi vehiculele electrice, robotica și bateriile.

„În ciuda tensiunilor comerciale de lungă durată, a protecționismului continuu și a politicilor industriale active adoptate de economiile G20, credem că China va câștiga o cotă mai mare pe piața globală de export de bunuri”, a declarat Chetan Ahya, economist șef pentru Asia la Morgan Stanley, într-o notă recentă.