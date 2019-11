Fashion Days Black Friday 2019. Cu 128 de lei te imbraci de sus pana jos

Fashion Days Black Friday 2019 se apropie de cea de-a treia zi de mari reduceri. Fashiondays.ro tocmai a adăugat produse noi în a doua zi de Black Friday și îi premiază pe clienții care și-au primit deja comenzile.

Noi am facut cateva calcule simple si am realizat ca te poti imbraca din cap pana-n picioare cu doar 128 de lei (in suma intre o bluza, o pereche de pantaloni si o pereche de tenisi).

În a doua zi de Black Friday la Fashion Days clienții au putut găsi produse noi, de la Tommy Hilfiger, Timberland si Sketchers.

Primele dintre comenzile de Black Friday făcute ieri la Fashion Days sunt deja livrate. Clienții care își primesc astăzi coletele de Black Friday le pot posta pe Facebook sau Instagram și pot câștiga unul dintre cele 3 vouchere în valoare de 1.000 de lei.

Fashion Days Black Friday 2019 ceasuri

Iata cateva dintre hainele, pantofii, gentile si ceasurile care au cele mai mari reduceri la Fashion Days Black Friday 2019:

1. Un ceas cu o curea de piele Zee Lane are o reducere de 65% in campania Fashion Days Black Friday 2019 si costa 37,99 lei.

Ceasul are ca functii ora, secunda si minut. Functioneaza cu quartz si este etans pana la 3 ATM. Displayul este analogic, carcasa rotunda, culoarea carcasei este auriu rose, culoarea cadranului alba, culoarea curelei roz zmeuriu, inchiderea este cu catarama, geamul este din cristal mineral, cureaua este din piele, iar carcasa este din aliaj, iar partea din spate din otel inoxidabil.

Fashion Days Black Friday 2019 genti

2. Geanta de piele ecologica cu bareta pentru umar de la Ella Icon beneficiaza de o reducere de 48% in campania Fashion Days Black Friday 2019 si costa 64,99 lei.

Geanta este de culoare roz, are bareta de umar, stilul este casual, pielea este ecologica, bretelele sunt ajustabile, iar inchiderea se face cu fermoar.

Geanta are buzunare interioare, are 2 compartimente, captuseala este din poliester, iar exteriorul din poliuretan.

Fashion Days Black Friday 2019 bluze pentru femei

3. O bluza cu aspect striat si decolteu barcuta de la KOTON are o reducere de 40% si costa numai 29,99 de lei.

Bluza este alba cu aspect striat, stil casual, croiala slim fit, si este fabricata din viscoza. Decolteul este de tip barcuta, iar manecile sunt lungi.

Compozitie: 95% viscoza, 5% elastan.

Fashion Days Black Friday 2019 – haine pentru femei

4. O pereche de pantaloni eleganti cu terminatie asimetrica Zee Lane Denim are o reducere de 80% in campania Fashion Days Black Friday 2019 si costa 37,99 lei.

Perechea de pantaloni de culoare bej, in stilul casual, office, regular fit, cu terminatie asimetrica, are o inchidere cu nasture, fermoar, tija si anou.

Compozitie: 96% poliester, 4% elastan.

Fashion Days Black Friday 2019 – pantofi sport

5. O pereche de tenisi de panza cu aspect nefinisat Big Star are o reducere de 60% in campania Fashion Days Black Friday 2019 si costa numai 59,99 lei.

Perechea de tenisi corai, in stilul casual, sunt din panza si au varful rotund. Talpa este plata. Tenisii se incheie cu sireturi.

Fashion Days Black Friday 2019 – haine pentru barbati si pentru femei

Iată câteva dintre cele mai bune dealuri pentru ziua de joi, 14 noiembrie:

Jacheta Geogaphical Norway: 179,99 Ron de la 539,99 Ron

Pantofi sport New Balance: 219,99 Ron de la 379,99 Ron

Pantofi Sport Napapijri: 299 ,99 Ron de la 489,99 Ron

Bocanci Timberland: 519,99 Ron de la 1189,99 Ron

Botine de piele Guess: 499,99 Ron de la 989,99 Ron

Jachetă pentru ski Trespass: 269,99 Ron de la 929,99 Ron

Blugi skinny Levi’s: 299,99 Ron de la 599,99 Ron

Geacă cu umplutură puf Levi’s: 339,99 Ron de la 679,99 Ron

Cea mai scumpă comandă de astăzi se ridică la 6.017 de lei și conține 50 de produse, iar cea de ieri valorează 11.392 de lei și include 29 de produse.

Fashion Days Black Friday 2019 – Cateva dintre cifre:

- 800.000 de vizitatori pe platforma Fashion Days

- 90.000 de comenzi

- 200.000 de produse comandate

Câteva dintre cele mai bine vândute produse:

- Pantofi sport US Polo Assn

- Cizme scurte negre UGG

- Cizme scurte maro UGG

- Cizme de iarnă Trespass

- Pantofi sport Puma

În topul orașelor cu cele mai multe comenzi sunt București, Ilfov, Constanța, Cluj-Napoca și Timișoara. Black Friday la Fashion Days continuă și mâine.

