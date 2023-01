Poştaşii nu ştiu cum să utilizeze cardurile de energie | "Vor face un training de două săptămâni, de la 1 februarie"

E revoltă printre poştaşi, după ce au primit noi sarcini legate de cardurile de energie cu care românii îşi vor achita facturile în această iarnă.

Oamenii sunt nemulţumiţi că lucrează şi aşa în plus, pentru că numărul angajaţilor este mai mic decât ar trebui.

În plus, nu toţi poştaşii ştiui să folosească acel card de energie. Şeful Poştei spune, în replică, faptul că va urma un training în acest sens.

"În clipa de față, Poșta Română poate prelua achitarea de facturi în 1500 de locații și avem undeva la 4000-4500 de ghișee. Deci, dacă 4500 de români vor să-și plătească factura în același timp, aceasta este capacitatea companiei.

Deci, noi avem această capacitate în oficiile poștale. Mai mult, ca să ne asigurăm că venim mai aproape de români, vrem să creștem capacitatea companiei de a scana și a încasa facturile de la 4500 undeva la 11.000.

În clipa de față, compania are 2000 de telefoane mobile, contractul nostru de citit contoare, deci acei oameni pot să și scaneze și se încaseze facturi.

Mai mult, am derulat o procedură la sfârșitul anului trecut în care am cumpărat deja 400 de telefoane și imprimante mobile. Dar credem că este nevoie de încă 7000, că dacă sute mii de români vor să-și plătească factura în aceeași zi să aibă unde s-o facă", a explicat Valentin Ştefan, director Poşta Română, marţi, la Antena 3 CNN.

Ce fac românii când vor să plătească factura cu cardul de energie

"În clipa în care un client interacționează cu un poștaș, îi oferă trei documente: cartea de identitate, factura la utilități și cardul de energie din partea ministerului.

Deci ordonanța de urgență a trecut abia săptămâna trecută. Noi nu putem să demarăm un contract până când lucrurile nu sunt clare. Intern, noi ne-am pregătit, încă de luni am început distribuirea acelor declarații pe proprie răspundere.

Unii poştaşi știu să folosească acele carduri de energie", a spus directorul Poştei Române.

În replică, Matei Brătianu, liderul sindicatului lucrătorilor poştali, spune că poştaşii nu prea ştiu să folosească tehnologia.

"Noi am pregătit echipe de training la nivel central, care urmează să ducă mai departe felul în care se desfășoară citirea în sine, odată ce lucrurile evoluează.

Există o pregătire la nivel național, după aceea la nivel de sucursale, la nivel de OJP și ulterior la nivel de oficiu poștal. Toată această pregătire ar trebui să dureze două săptămâni și noi intenționăm să o începem la 1 februarie, atunci când normele sunt clare, atunci când procedurile sunt clare", a continuat Valentin Ştefan.

Cum iau românii cardul de energie pentru plata facturii. Marcel Boloş: "E nevoie de trei documente"

Oamenii sunt puși din nou pe drumuri. Ca să își poată lua cardul pentru ajutorul la plata facturilor la energie, românii trebuie să treacă mai întâi pe la administratorii de blocuri.

Deși trebuia să fie un sistem simplu de ajutorare a statului pentru oamenii care încă sunt racordați la sistemul public de încălzire, noua modalitate de decontare a facturilor la energie a dat peste cap atât administratorii de blocuri, cât și locuitorii care încă beneficiază de acest serviciu.

Pe de o parte, administratorii de blocuri trebuie să scoată din factura de întreținere costul la încălzire pe fiecare apartament în parte și pe fiecare beneficiar.

Mai apoi, trebuie să facă o declarație prin care se arată faptul că aceștia beneficiază de ajutorul statului în valoare de 1400 de lei și cu acea declarație, cu acel card primit din partea statului, dar și cu buletinul, oamenii trebuie să meargă la un ghișeu poștal.

Acolo, românii depun toate documentele și, prin mandat poștal, statul își recuperează banii din contul fiecărei persoane alocat.

"Acest certificat de validare a datoriilor este specific numai pentru încălzirea în sistem centralizat. Pentru căldura de la bloc avem peste 190.000 de asociații de proprietari.

E nevoie de trei documente: cartea de identitate, cardul de energie și acest certificat de validare a datoriilor, care se prezintă oficiantului poștal.

Se eliberează apoi o dovadă privind operațiunile de servicii de mandat poștal", a explicat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş.

Românii vulnerabili vor primi sprijin pentru compensarea prețurilor la energie în valoare nominală de 1.400 lei, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 și va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe, astfel:

- 700 de lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.2023;