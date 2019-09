Jurnalul de economie, cu Daniel Apostol. Ce ar fi dacă impozitul ar fi diferit în industria fondurilor de investiții

Foto: Captură Antena 3

Ce-ar fi dacă impozitul ar fi diferit în industria fondurilor de investiții? Numărul investitorilor din industria fondurilor de investiții este relativ redus raportat la alte țări din Europa, în condițiile în care nivelul impozitului este unul extrem de prietenos. Să ne reamintim cum stăm în România:



Impozitul în investiții: 10% pe caștigul obținut din operațiunile de răscumpărare de unități de fond indiferent de perioada de deținere a unităților de fond. Pentru sume mai mari de 12 salarii minime brute pe țară investitorul plătește și o contribuție de asigurări sociale de sănătate limitată la 10% din salariul minim pe economie.

Nu intrăm în discuția legată de plata suplimentară și a contribuției de asigurari sociale de sănătate pentru ca aceasta se aplică de la un nivel al câștigurilor în echivalentul a 12 salarii minime pe economie / an și este plafonată la 10% din salariul minim pe economie. A venit timpul să analizăm ipoteza în care ar exista un impozit diferențiat pentru deținerile de unități de fond o perioadă mai mare de timp.

Exemplu de investiție, câștig și impozit:

- o investiție de 5.000 lei realizată în ianuarie 2018,

- la un caștig de 10% până spre finalul anului, castigul net ar fi 500 lei

- impozit 10% - rezultă 50 lei

- până la 31 iulie 2019 investitorul ar fi trebuit să iți completeze declarația unică și să plătească impozitul de 50 de lei.

Ce-ar fi fost dacă investitorul nostru ar fi avut posibilitatea să nu iși rascumpere suma de bani spre finalul anului 2018 plecând de la premisa că, dacă ar fi așteptat până în ianuarie 2021 impozitul ar fi fost de 1%. În exemplul nostru, impozitul ar fi fost de 5 lei in loc de 50 de lei.

Avantaje la fisc:

1) ANAF nu mai trebuie să proceseze în fiecare an declarațiile unice ale investitorilor

2) impozitul de 50 de lei, din exemplul nostru de mai sus, chiar dacă nu ar fi încasat în iulie 2019, ar avea ca revers faptul că suma de 5.000 de lei ar fi investiția si ar genera valoare suplimentară în termen de 3 ani.

Statul român este mult mai câștigat pe termen lung dacă sumele de bani ale populației ar fi investite decât dacă acestea ar sta în sertarele populației, în depozite overnight sau ar pleca către consumul populației.

Avantaje pentru investitori:

1) nivelul impozitului de plătit ar fi 5 lei in loc de 50 lei,

2) nu mai trebuie să depună declarația unică în fiecare an

3) randament mai bun la o investiție pe termen lung

4) perceptia față de investițiile pe termen lung ar fi mai bine înțeleasă în sensul in care s-ar conștientiza mai bine primele 3 avantaje enumerate anterior.