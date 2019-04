Jurnalul de Economie, cu Daniel Apostol. Cum ne învățăm copiii să își gestioneze singuri banii

foto: Pexels.com

Daniel Apostol a explicat la „Jurnalul de Economie” cum să ne învățăm copiii să își gestioneze singuri banii. Educația financiară depinde, în primul rând, de ce învățăm acasă.

Caracterul omului e dat și de felul în care se comportă cu banii și în divesre sițuații economico-financiare. Dacă reușim să creștem copiii mai responsabili față de finanțe, au o mai mare șansă de succes în viata. Este important ca un copil să poata face diferența între nevoi și dorințe. Trebuie să-l ajutăm să pună nevoile și dorințele separat și ierarhizat. Apoi să-i ajutăm să învețe că banii se cheltuie întâi pe nevoi și abia după aceea pe dorințe.

Banii sunt limitați

- nu cumpărăm tot ceea ce ne cer copiii

- arătați-le cum se compară prețurile

- învățați-i cum se cheltuie banii în functie de nevoi

- banii de pe card sunt limitați, nu cad din cer!

- Explicați-le cum funcționează cardul, altfel vor avea impresia că acolo este un izvor nesecat

Apoi, e bine să invețe cum se economisește. Pușculița este cel mai util instrument de educație financiară.

Iată 5 lucruri pe care ar trebui să le discutam cu copiii despre bani şi despre valoarea lor:

Importanta diferita a lucrurilor

- Construieste impreuna cu copii o lista a necesitatilor

- Organizeaza necesitatile in functie de prioritati

Este esential să le explici copiilor că unele lucruri sunt mai importante decât altele. De exemplu, mâncarea și cele necesare în casă sunt principala prioritate, în timp ce dulciurile și jucăriile nu sunt. Ia-i cu tine la cumpărături și explică-le că mai întâi vei pune în coș lucrurile cele mai importante și apoi, în funcție de câți bani rămân, și celelalte lucruri.

Cum „funcționează" banii

Când plătești ceva, banii "se duc"

Copiii trebuie să inteleagă că atunci când cumperi anumite lucruri, rămâi cu mai puțini bani. Poți chiar să le spui treptat, pe parcursul unei luni, câți bani s-au cheltuit și câți bani au mai ramas.

Cum se obţin banii

- Munca si salariul

- Firma si profitul

- Rezultatele bune si bursa

- Alocatia

Celor mici trebuie sa le explici că parintii au bani datorită faptului ca muncesc pentru a-i castiga. Ca sa le arati, poti sa le dai o sarcina usoara in casa, pe care nu o fac in mod normal, si apoi sa ii rasplatesti in mod simbolic cu ceva pe placul lor. Odata ce copiii vor intelege ca banii sunt o rasplata pentru munca depusa, vor fi mai atenti cu ceea ce vor cere data viitoare cand veti merge la cumparaturi.

Despre economii

Pusculita - principala lectie a economisirii

Este foarte important să ii incurajezi pe copiii tai sa economiseasca bani, cumparandu-le pusculite, de exemplu. Daca au primit niste bani, explica-le ca este mai intelept sa ii puna de-o parte si sa astepte pana cand suma creste. Astfel, isi vor putea cumpara lucruri mai consistente si mai de valoare.

Pretul corect

Prețul corect este pretul cel mai avantajos. Dupa ce copiii au conștientizat valoarea banilor, trebuie să-i înveti să-i cheltuiască cu responsabilitate. In loc sa cumpere prima jucarie pe care o vad pe raft, ajuta-i sa se gandeasca daca au intr-adevar nevoie de ea. Nu cumva exista ceva mai important pe care sa-si cheltuiasca banii? Si, daca se hotarasc sa cumpere ceva, atunci ei trebuie să gaseasca un pret cat mai bun. Copiii trebuie sa invete sa caute un pret avantajos si nu sa cumpere sub impulsul momentului.

Asadar, sigur ca orice copil merită să se bucure de lucrurile pe care și le doreste, dar trebuie sa reușești să păstrezi un echilibru. Explică-le copiilor cu calm și cu exemple concrete de ce sunt banii importanți și care este adevarata lor valoare și vei vedea ca pretențiile lor se vor schimba și vor deveni mai înțelegători.