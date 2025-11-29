Ministerul Educației: România renegociază angajamentele cu Agenția Spațială Europeană. Contribuția anuală e de 250 de milioane lei

1 minut de citit Publicat la 17:50 29 Noi 2025 Modificat la 17:50 29 Noi 2025

MEC subliniază că participarea României la programele Agenției trebuie să fie adaptată la „nevoile statului român”. sursa foto: Getty

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) anunță că, în ultimele zile, a purtat discuţii cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA) pentru reeşalonarea angajamentelor asumate de România și pentru redefinirea proiectelor în care țara este implicată. Instituția subliniază că mai multe programe opţionale, semnate în anii trecuți, au ridicat contribuția anuală la aproximativ 250 de milioane de lei, relatează Agerpres.

„În raport cu ESA - o situaţie frecvent discutată în ultimele zile în spaţiul public - România şi-a achitat constant şi fără întârzieri taxa obligatorie de membru. În ultimii ani, însă, au fost semnate o serie de angajamente suplimentare, pentru diverse programe opţionale, care au ridicat contribuţia anuală a ţării la ESA la aproximativ 200 - 250 milioane de lei (aproape cât finanţarea pentru toate competiţiile anuale din PNCDI IV prin UEFISCDI - derulate în 2025)”, precizează MEC într-un comunicat transmis sâmbătă.

Potrivit ministerului, Autoritatea Naţională pentru Cercetare (ANC) a discutat în aceste zile cu ESA pentru „reeşalonarea acestor angajamente şi redefinirea proiectelor angajate de România, pentru un câştig cât mai mare pentru ţară, iar ESA a răspuns favorabil acestui demers”.

MEC subliniază că participarea României la programele Agenției trebuie să fie adaptată la „nevoile statului român/societăţii româneşti şi cu capacitatea mediului academic de a atrage şi utiliza respectivele fonduri, astfel încât rata de câştig pentru România, în raport cu sumele subcrise, să fie similară măcar mediei europene”.

Ministerul mai reamintește că, la cea mai recentă rectificare bugetară, MEC–ANC a primit fonduri suplimentare necesare atât pentru renegocierea relaţiei cu ESA, cât şi pentru finalizarea angajamentelor din acest an către proiectul ELI-NP (Laserul de la Măgurele).