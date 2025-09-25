Ministerul Finanţelor a împrumutat 1,199 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. FOTO: Hepta

Ministerul Finanţelor a împrumutat, joi, 1,199 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Astfel, MF a atras 357,5 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 37 de luni, la un randament mediu de 7,38% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 667,5 milioane lei. Vineri este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 60 de milioane de lei la randamentul stabilit joi pentru obligaţiuni, conform Agerpres.

De asemenea, ministerul a atras 841,5 milioane lei printr-o altă emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 115 luni, la un randament mediu de 7,29% pe an. Valoarea emisiunii a fost de 400 milioane lei, iar băncile au subscris 2,212 miliarde de lei. Vineri este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 60 de milioane de lei la randamentul stabilit joi pentru obligaţiuni.

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Suma totală, de 6,995 miliarde lei, este cu 385 milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna august a acestui an, de 6,61 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.