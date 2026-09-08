Nazare a discutat cu ambasadorul Indiei la Bucureşti despre parteneriatul economic. "Înseamnă acces la o piață foarte importantă"

Nazare a discutat cu ambasadorul Indiei la Bucureşti despre parteneriatul economic. Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a transmis că s-a întâlnit, luni, cu ambasadorul Indiei în România, Manoj Kumar Mohapatra, pentru a discuta despre parteneriatul economic dintre cele două state. "India este astăzi a patra economie a lumii, cu un ritm de creștere de peste 7%. Pentru România, această relație înseamnă acces la o piață foarte importantă, dar și oportunitatea de a atrage capital, tehnologie și investiții noi", a spus Nazare.

Nazare a punctat că mai multe companii indiene sunt interesate deja de proiecte în România în domenii precum energie, industrie, infrastructură și tehnologie.

"Am discutat la Ministerul Finanțelor cu ambasadorul Indiei în România, Dr. Manoj Kumar Mohapatra, despre cum putem da mai multă substanță relației economice România - India prin investiții, proiecte comune și parteneriate în sectoare în care economiile noastre se pot completa.

Vizita de stat a președintei Indiei, Droupadi Murmu, în România, din luna iulie, prima a unui președinte indian în aproape trei decenii, a deschis o etapă nouă în relația bilaterală. Este un moment oportun să construim pe această deschidere și să ducem relația dintre România și India mai departe și în plan economic.

Avem în față un partener economic cu o greutate tot mai mare la nivel global. India este astăzi a patra economie a lumii, cu un ritm de creștere de peste 7%. Pentru România, această relație înseamnă acces la o piață foarte importantă, dar și oportunitatea de a atrage capital, tehnologie și investiții noi.

Am subliniat în cadrul discuției că ne dorim o relație economică orientată tot mai mult către investiții și creare de valoare pe termen lung. Există deja interes din partea companiilor indiene pentru mai multe proiecte în România, inclusiv în energie, industrie, infrastructură și tehnologie. Important este ca aceste intenții să avanseze către proiecte clare și decizii de investiții", a transmis Nazare.

România poate fi o platformă pentru India

Ministrul român de Finanţe a adăugat că "România poate fi pentru companiile indiene nu doar o piață, ci și o platformă de dezvoltare către piața unică europeană".

"România poate fi pentru companiile indiene nu doar o piață, ci și o platformă de dezvoltare către piața unică europeană, cu o poziție strategică la Marea Neagră și o bază industrială și tehnologică relevantă.

Într-un context internațional în care reziliența economică, diversificarea lanțurilor de aprovizionare și accesul la tehnologie au devenit tot mai importante pentru competitivitate, parteneriatele dintre economii complementare capătă o miză și mai mare.

România și India au o relație foarte bună. Avem acum oportunitatea de a-i da mai multă greutate economică prin proiecte concrete, investiții și parteneriate care produc rezultate pentru ambele economii", a încheiat Nazare.