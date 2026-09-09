O parte dintre pensionari primesc bani în plus în luna decembrie. Cine va încasa 300, 400 sau 500 de lei

Indexarea pensiilor a fost amânată din 2025 până în prezent. Foto: Getty Images

În luna decembrie, statul trebuie să plătească cea de-a doua tranșă a ajutorului financiar pentru pensionari cu venituri de maximum 3.000 de lei pe lună. Sumele acordate înainte de sărbători vor fi cuprinse între 300 și 500 de lei, dar nu este garantat că cei care au primit prima tranșă, în primăvară, vor fi eligibili și acum.

Acest ajutor este finanțat de la bugetul de stat, mai exact din bugetele Ministerelor Muncii, Apărării Naționale și Afacerilor Interne. Sprijinul financiar total acordat unui pensionar cu venituri mici, în cursul acestui an, este cuprins între 600 și 1.000 de lei.

Banii din cea de-a doua tranșă a ajutorului financiar de la stat pentru pensionari vor fi virați direct. Nu este nevoie de drumuri la casele de pensii pentru depunerea unor cereri sau documente. Sumele acordate vor fi cuprinse între 300 și 500 de lei după cum urmează:

500 de lei pentru pensionarii cu venituri până în 1.500 de lei;

400 de lei pentru pensionarii cu venituri până în 2.000 de lei;

300 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.000 și 3.000 de lei;

În cazul în care venitul cumulat, fie el din pensie publică, militară sau indemnizație socială, depășește plafonul de 3.000 de lei, pensionarii nu vor primi acest ajutor.

De asemenea, dacă un pensionar a primit prima tranșă în primăvara, nu înseamnă automat că va lua și în decembrie aceeași sumă, dacă veniturile lui au crescut între timp.

Amintim că românii pensionați pentru limită de vârstă, dar care continuă să lucreze și care plătesc contribuții de asigurări sociale pot cere recalcularea pensiei. Recalcularea are în vedere valorificare stagiului de cotizare realizat după pensionare.

Vor fi indexate pensiile în 2027?

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că un buget „bine făcut pentru anul viitor” ar putea include și indexarea pensiilor și salariilor. Acesta a adăugat că nu există vreun „motiv de îngrijorare” că oficialii de la Comisia Europeană s-ar opune, dar Bruxelles-ul va cere să vadă sursele de finanțare.

România poate ajunge anul viitor la ținta de deficit de 5,8% din PIB fără noi creșteri de taxe și fără o nouă înghețare a pensiilor și salariilor, a declarat Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Invitat la Antena 3 CNN, acesta a explicat că ajustarea bugetară poate continua dacă statul ține sub control ritmul în care cresc cheltuielile și face o indexare „rațională” a veniturilor.

„În 2027 nu este necesar să se procedeze la o nouă înghețare a salariilor și pensiilor. Noi avem o inflație relativ înaltă, cea mai înaltă inflație din Uniunea Europeană. PIB-ul nominal va crește și în 2027 cu o cifră importantă.

Dacă noi vom avea o dinamică a cheltuielilor bugetare, a salariilor și pensiilor, care să nu depășească ritmul de creștere a PIB-ului nominal, nu va fi nicio problemă. Se poate face o indexare astfel încât să continuăm consolidarea fiscal-bugetară și să avem un deficit de 5,8”, a spus președintele Consiliului Fiscal.

Indexarea pensiilor a fost amânată din 2025 până în prezent.