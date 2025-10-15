Proiectul „vize de aur”. Cât îi va costa pe străini să aibă un statut special în România

România nu are, în prezent, o legislație modernă care să permită accesul la ședere temporară prin investiții pasive / Sursa foto: Getty Images

Străinii care vin în România și investesc cel puțin 400.000 de euro în țara noastră ar putea primi „vize de aur” și drept de ședere timp de cinci ani, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament de mai mulți parlamentari PNL. Măsura ar urma să se aplice investitorilor din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

România nu are, în prezent, o legislație modernă care să permită accesul la ședere temporară prin investiții pasive, spre deosebire de alte state ale Uniunii Europene (UE).

Acestea folosesc de mai mulți ani scheme Golden Visa pentru a atrage miliarde de euro sub formă de investiții în obligațiuni guvernamentale, fonduri sau sectorul imobiliar.

„Scopul este să atragem cât mai mulți bani în România, cât mai multe investiții directe. Vorbim despre persoane terțe, deci, din afara UE, cărora le dăm posibilitatea să obțină un permis de ședere temporar de 5 ani.

E un instrument modern pe care îl folosesc și multe alte state europene și care a condus la creșterea acestor investiții de care, cu siguranță, România are nevoie.

O să solicităm procedura de urgență și sperăm să îl avem aprobat până la finalul acestei sesiuni parlamentare”, a declarat Mircea Abrudean, președintele Senatului.

Condițiile pentru schema Golden Visa

Cei interesați pot obține un permis de ședere temporar pentru 5 ani.

Investițiile eligibile includ achiziționarea de titluri de stat cu scadență de cel puțin 5 ani, achiziții imobiliare în valoare minimă de 400.000 euro, plasamente în fonduri de investiții autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) sau cumpărarea de acțiuni la companii listate la bursă.

„Din perspectiva securității, siguranței naționale, lucrurile sunt clare pentru că solicitările se analizează de instabilitate, așa cum se întâmplă cu investițiile de peste 2 milioane de euro”, a mai declarat Mircea Abrudean, președintele Senatului.

Noua lege depusă în Parlament vine după ce, peste Ocean, președintele SUA, Donald Trump, a lansat site-ul dedicat "gold card", o viză permanentă pentru Statele Unite care este vândută cu 5 milioane de dolari.