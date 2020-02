Realitatea din spatele împrumutului făcut astăzi de Florin Cîțu

”Din ciclul: Cum pierde statul peste 800 mii euro doar ca să se laude ministrul de finanțe!

Sa facem calculul pe împrumutul domnului Cîțu ținând cont de rata de schimb futures valabila la data scadentei împrumutului, adică 4,835 în august 2020(varianta optimista).

Pe baza dobânzii primite la euro la împrumutul de azi, vor trebui rambursati 149.931.750 euro net (scădem dobânda negativa din ei, calculata la luna și nu la an). La prima vedere și pentru amatori, România câștigă 68.250 de euro din dobânda negativa.

Asa o fi?

Hai sa vedem.

Cei 150.000.000 euro valoreaza astăzi 721.020.000 lei (la cursul BNR de azi de 4,8068).

În luna august, datoria trebuie rambursata.

Facem calculul la datoria neta de rambursat, adică la 149.931.750 euro.

Câți lei ne trebuie ca să cumpărăm 149.931.750 euro dacă vom avea un curs de 4,835 lei/euro?

Ne costa 724.920.011 lei.

Adică ne costă cu 3.900.011 lei mai mult decât am incasat.

Să traduc în euro:

Pierdem 806.620 de euro.

Cam asta este povestea eroismului de astazi al acestui domn!

În contextul în care România nu avea nevoie de acest împrumut pentru ca are deja 5,9 miliarde euro în stoc, împrumutați.

PS si daca s-ar plăti din buffer, euro, tot s-ar pierde bani, pentru că euro din buffer au fost luati la o dobândă medie de 2,5%. La care adăugăm diferenţe de curs datorate execuţiei bugetare şi finanţării datoriei”, scrie Adrian Câciu pe Facebook.

Ministrul Finanțelor și omul propus pentru funcția de Premier al României a anunțat azi pe pagina proprie de Facebook că România a obținut un împrumut la dobândă negativă, pentru prima dată în istorie.