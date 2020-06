Reduceri eMAG aparate de aer condiționat. Cele mai avantajoase oferte

Dacă sunteți în căutarea unui aparat de aer condiționat, la eMAG găsiți o sumedenie de produse, pentru orice fel de spațiu. Mai jos, vă prezentăm trei dintre cele mai bune oferte ale zilei.

1. Aparate de aer conditionat Mitsubishi Electric

Economia in functionare este marele avantaj al sistemelor de climatizare Mitsubishi Electric. Gratie acuratetei proiectarii tuturor componentelor si utilizarii tehnologiei de varf eficienta energetica atinge nivele extraordinare chiar si ajustata sezonier. In particular linia SMART atinge valori ale SEER si SCOP (indici de eficienta sezonieri) care ii permit includerea in clasa de eficienta energetica A+/A+ cu intreaga sa gama.

2. Aer conditionat BEKO

Tot cu un discount de o treime din prețul original este și aparatul Beko, la 9.000 BTU, dar și cu un preț mai mic.

Acest aparat este recomandat pentru încăperi de până la 20 de metri pătrați.

3. Aparat de aer condiționat Tesla

Modelul Tesla dispune de un senzor de temperatura din telecomanda care determina aparatul de aer conditionat sa-si ajusteze automat starea de functionare. Un mod mai inteligent de mentinere a temperaturii optime in camera. Dupa finalizarea racirii sau dezumidificarii, aparatul de aer conditionat activeaza functia antifungica pentru a preveni cresterea ciupercilor si a bacteriilor daunatoare si pentru a mentine un mediu sanatos si placut.

Mai mult, aparatul de climatizare este capabil sa monitorizeze operatiile anormale selectate si sa identifice automat piesele defecte. In acest fel, va afisa un cod de eroare pe ecran, facand mentenanta mai eficienta si mai economica.

