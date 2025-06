Românii riscă facturi mai mari la telefon în vacanță. ANCOM avertizează asupra tarifelor de roaming

Cei care călătoresc în afara României ar trebui să verifice cu atenție condițiile de roaming Foto: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Persoanele care călătoresc în afara României ar trebui să verifice cu atenție condițiile de utilizare a serviciilor de roaming, mai ales dacă destinația nu se află în Spațiul Economic European (SEE), avertizează ANCOM joi, într-un comunicat de presă.

În SEE, roamingul funcționează după principiul „roam like at home”, ceea ce înseamnă că apelurile, mesajele și internetul mobil pot fi folosite fără costuri suplimentare, în limita resurselor incluse în abonament sau extraopțiuni. În afara SEE, însă, tarifele nu mai sunt reglementate și pot fi semnificativ mai mari, subliniază ANCOM.

"Este important ca utilizatorii să verifice cu atenție, înainte de a efectua o călătorie în state precum Marea Britanie, Republica Moldova, Serbia, Muntenegru, Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite (EAU), Maroc, care sunt tarifele aplicabile în aceste state pentru serviciul de roaming internațional", scrie ANCOM.

Pentru unele destinații, cum ar fi Turcia, se aplică tarife standard în pachete: de exemplu, 7 euro pentru 30 de minute de apeluri sau 18 euro pentru 4 GB de date. Utilizarea parțială a unui astfel de pachet activează întregul cost, iar restul resurselor pot fi folosite ulterior până la epuizare. Operatorii mai pot oferi și extraopțiuni speciale pentru anumite țări, în funcție de tipul de serviciu și de oferta activă.

"Atenție! În cazul acestui tip de tarifare, dacă utilizatorul efectuează sau primește chiar și un singur minut de apel sau utilizează un singur MB de date dintr-un pachet, acesta va fi taxat cu întregul preț al pachetului, dar poate utiliza ulterior și restul resurselor, până la epuizare, înainte de a i se percepe un nou tarif", precizează ANCOM.

Ce trebuie făcut pentru a evita costurile accidentale

Este importantă și verificarea activării serviciului de roaming, deoarece nu toate planurile tarifare îl includ automat. În cazul unor destinații din apropierea granițelor SEE, este recomandată activarea roamingului doar pentru această zonă, pentru a preveni conectarea involuntară la rețele din afara spațiului reglementat.

Pentru a evita costurile suplimentare, ANCOM recomandă dezactivarea manuală a roamingului din setările telefonului atunci când nu este necesar.

Totodat[, este important de știut că la intrarea într-o rețea străină, operatorii au obligația să trimită un SMS cu tarifele aplicabile, cu excepția cazurilor în care utilizatorul a refuzat explicit aceste notificări.

Eventualele nemulțumiri legate de serviciul de roaming trebuie adresate mai întâi operatorului de telecomunicații. Dacă situația nu este soluționată, se poate depune o sesizare la ANCOM, precizează instituția.