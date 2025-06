Scumpiri în lanț din iulie: șoferii vor plăti mai mult pentru RCA, combustibili și rovinietă

O majorare cu 5% ar însemna ca pentru o asigurare pentru care plătim acum 2260 lei ar trebui să scoatem din buzunar în plus 110 lei.Foto: Getty Images

Luna iulie vine cu scumpiri în lanț. Șoferii vor fi printre cele mai afectate categorii de noile creșteri de prețuri. De luna viitoare expiră plafonarea polițelor RCA, crește prețul combustibililor pe fondul majorării accizelor, dar și cel al rovinietei. Mai mult, tot de luna viitoare expiră plafonarea facturilor la energie și a adaosului comercial pentru alimente de bază. Guvernul va avea vineri o ședință în care va adopta acordarea unui ajutor de 50 de lei pe lună pentru plata facturilor la curent pentru 2,1 milioane de gospodării, dar și tăieri de sporuri.

Astfel, la începutul lunii iulie expiră:

plafonarea prețului polițelor RCA

plafonarea facturilor la energie

plafonarea adaosului comercial pentru alimente de bază

Se scumpesc facturile la curent

Piața energiei se va liberaliza începând cu data de 1 iulie, ceea ce înseamnă facturi mai mari. Guvernul Bolojan va adopta vineri o ordonanță de urgență care prevede acordarea unui ajutor de 50 de lei lunar consumatorilor vulnerabili pentru un singur loc de consum, sub forma unui tichet.

Ar urma să beneficieze de acest sprijin:

persoana singură cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei

familiile cu un venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei

Expiră plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază

Tot de la 1 iulie expiră plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază, iar Executivul trebuie să decidă dacă acest adaos va fi sau nu limitat.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, Guvernul Bolojan a decis să prelungească această plafonare până la data de 30 septembrie.

Șoferii vor plăti mai mult pentru polițele RCA, benzină și rovinietă

O altă plafonare care expiră este cea a poliţelor RCA care va aduce tarife mai mari cu 18%. Aceasta nu este însă singura lovitură pentru şoferi. Tot de la 1 iulie, cresc accizele la carburanți şi se scumpește rovinieta. Plinul la pompă ar putea costa cu 10 lei mai mult, iar rovinietele s-ar putea scumpi cu 80%.

Creşterea accizelor cu 10% faţă de nivelul actual este una dintre măsurile din pachetul ce urmează să fie asumat de Executiv.



Impactul ar fi de aproximativ 20 de bani pentru fiecare litru de combustibil, deci am plăti cu 10 lei în plus pentru un plin de 50 de litri după ce cresc accizele.



„Pe partea de creștere de venituri au mers pe soluția să crească mai multe câte puțin. De la 1 ianuarie a crescut acciza, anul trecut la fel. Accizele au tot crescut. Creșterile de taxe pe consum suprimă consumul”, a avertizat expertul în fiscalitate Gabriel Biriș.



Această majorare vine în contextul în care preţul petrolului este deja sub presiunea conflictelor în desfăşurare.



„Deja era destul de mare și automat crescând implică mult mai multe costuri pentru familii. Trebuie să meargă lumea la serviciu”, a spus un șofer.

„E foarte scump, oricum e foarte scump”, a adăugat un altul.

Şoferii vor plăti mai mult şi pentru rovinietă, o măsură inclusă în acelaşi pachet. Deşi suma exactă nu este specificată, s-a discutat despre o majorare de la 28 la 50 de euro.



În plus, sunt ultimele zile de plafonare a tarifelor RCA. Preţurile s-ar putea modifica în următoarele săptămâni, iar scumpirile ar putea fi cuprinse între 5 şi 18%, spun experţi din piaţă.



O majorare cu 5% ar însemna ca pentru o asigurare pentru care plătim acum 2260 lei ar trebui să scoatem din buzunar în plus 110 lei. Aceeași majorare ar înseamna că o asigurare de 4200 de lei s-ar scumpi cu 200 de lei.



Plafonarea tarifelor RCA expiră la data de 30 iunie, după doi ani în care acest mecanism a funcţionat.