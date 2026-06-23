SpaceX a pierdut 600 de miliarde de dolari în doar trei ședințe de tranzacționare pe bursă

Scăderea din ultimele trei ședințe de tranzacționare a șters peste 600 de miliarde de dolari din valoarea de piață a companiei / Foto: Hepta

SpaceX, compania fondată de Elon Musk, a pierdut peste 600 de miliarde de dolari din valoarea de piață în numai trei ședințe de tranzacționare, într-una dintre cele mai rapide corecții înregistrate de o companie tehnologică de asemenea dimensiuni, potrivit Euronews.

Acțiunile SpaceX au închis ședința de luni la 154,63 dolari, după o scădere de aproximativ 16% într-o singură zi.

Acum, acțiunile SpaceX au ajuns aproape de nivelul de 150 de dolari la care au debutat pe bursă. Chiar și așa, ele se tranzacționează în continuare peste prețul de 135 de dolari stabilit în cadrul ofertei publice inițiale.

Scăderea din ultimele trei ședințe de tranzacționare a șters peste 600 de miliarde de dolari din valoarea de piață a companiei. În urmă cu doar câteva zile, aceasta ajunsese să valoreze mai mult decât Amazon și, pentru scurt timp, chiar decât Microsoft.

În prezent, compania are o capitalizare de piață de puțin peste 2 trilioane de dolari.

Compania a coborât astfel sub gigantul taiwanez TSMC și ocupă acum locul șapte în clasamentul celor mai valoroase companii din lume.

Scăderea are loc după listarea pe bursă, din 12 iunie. Atunci, acțiunile SpaceX au urcat cu aproximativ două treimi în doar câteva zile.

Mai mult decât atât, anul trecut, vânzările SpaceX au crescut cu 33%, la 18,67 miliarde de dolari, Starlink fiind responsabil pentru aproximativ 60% din total. Dar fuziunea cu xAI, care are dificultăţi financiare, a împins compania spre pierderi nete de 4,94 miliarde de dolari anul trecut, de la un profit de 791 milioane de dolari în 2024.

De altfel, Elon Musk se arată încrezător că, până în 2030, firma aerospaţială şi de inteligenţă artificială SpaceX ar putea înregistra venituri de 1.000 miliarde de dolari.

„Aş fi surprins dacă veniturile nu vor depăşi 1.000 miliarde de dolari în 2031”, a scris Musk, într-o postare pe platforma sa socială, X, în urmă cu o săptămână.