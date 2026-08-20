Termocentrala Turceni râmane închisă după avaria la cazan până luni. Bușoi: „Compensăm din energie eoliană”

Termocentrala Turceni. Foto: Agerpres

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a spus, joi, că închiderea Termocentralei Turceni nu este o situație gravă. „Azi și mâine eolianul nu doar că va compensa, ci va reduce semnificativ importurile”, a explicat el, în direct la Antena 3 CNN.

„Nu e gravă situația. Sigur, e neplăcută pentru Complexul Energetic Oltenia prin această avarie care trebuie remediată, rămâne fără o sursă importantă de venit la prețuri foarte bune pentru câteva zile, mai ales în condițiile de reorganizare.

Ieri au funcționat 4 grupuri la maxim, inclusiv Turceni 5. Importurile au fost de 2.000 MW în medie, pentru că vântul a fost foarte slab. Azi, fără Turceni 5, prognozele în seara aceasta sunt de importuri în jur de 1.000 MW, pentru că se va atinge pe eolian 1.900 MW. Într-adevăr, azi și mâine eolianul nu doar că va compensa, ci va reduce semnificativ importurile.

Luni, în cursul zilei, cel mai târziu la 15, dar probabil, prin unele eforturi, probabil va reporni dimineața sau la prânz”, a spus el.

Grupul energetic numărul 5 de la Termocentrala Turceni, singurul care mai funcționa în această termocentrală, a fost oprit joi, în jurul orei 1:00.

Angajații au descoperit că sunt probleme la un cazan, în sensul că nu mai este etanșat cazanul pentru apă-aer și nu mai prezintă siguranță dacă rămâne în funcțiune.

„Grupul energetic nr. 5 – S.E. Turceni a fost oprit programat în jurul orei 01:00 în urma apariției unei neetanșeități în circuitul apă-abur al cazanului, care a determinat retragerea grupului din exploatare. Oprirea s-a realizat în condiții de siguranță, cu respectarea procedurilor în vigoare și informarea Dispecerului Energetic Național (DEN). Se estimează remedierea defecțiunii și repunerea grupului în paralel cu Sistemul Energetic Național luni, 24 august 2026, în jurul orei 15:00”, scrie în notificarea companiei către minister.