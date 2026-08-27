Autostrada A13 Brașov-Bacău va fi construită în cinci loturi. Câți kilometri va avea fiecare

1 minut de citit Publicat la 17:45 27 Aug 2026 Modificat la 17:53 27 Aug 2026

Pe traseul acestui tronson se vor construi 34 de structuri (poduri), din care trei în formă de arc / sursă foto: Facebook - Cristian Pistol

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a stabilit împărţirea Autostrăzii A13 Braşov - Bacău, cu o lungime de 174 de kilometri, în cinci loturi, fiecare dintre acestea urmând să poată funcţiona independent, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al CNIR, împreună cu prestatorul, a fost agreată lotizarea traseului cu o lungime de 174 de kilometri în cinci loturi, pentru fiecare dintre loturi fiind asigurată funcţionarea independentă.

„Pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate, se efectuează foraje geotehnice, inclusiv pe sectoarele cu traseu modificat din judeţul Braşov, stadiul fiind de 22.700 metri foraţi, la sfârşitul acestei luni.

Studiul de fezabilitate este necesar pentru stabilirea traseului final şi a costului estimat pentru etapa de proiectare şi execuţie, un studiu geotehnic riguros reprezentând un fundament solid pentru viitoarea autostradă", precizează CNIR.

Investigaţiile geotehnice se realizează cu trei instalaţii de foraj, mobilizate în zona localităţilor braşovene Hărman şi Prejmer, respectiv Moacşa, judeţul Covasna, menţionează sursa citată.

„Sectorul Braşov - Bacău al Autostrăzii A13 se va conecta cu viitoarea Autostrada Sibiu - Făgăraş - Braşov printr-un nod de mare viteză în zona localităţii Codlea, iar în zona Bacăului, la Răcăciuni cu Autostrada Moldovei - A 7", se mai arată în comunicat.

Pe traseul A13 Braşov - Bacău sunt prevăzute 15 noduri rutiere, câte 5 noduri în fiecare judeţ. Totodată, A13 Braşov - Bacău va avea conexiuni cu viitoarea Autostradă Sibiu - Făgăraş - Braşov şi cu Autostrada Moldovei (A7).