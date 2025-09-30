Circulația feroviară între Constanța și Mangalia se va închide timp de patru luni. CFR anunță că trenurile vor fi înlocuite de autobuze

<1 minut de citit Publicat la 17:55 30 Sep 2025 Modificat la 17:55 30 Sep 2025

Circulația va fi închisă timp de patru luni pentru lucrări de modernizare / FOTO Agerpres

În perioada 1 octombrie 2025 - 1 februarie 2026, trenurile nu vor mai circula pe ruta Constanța - Mangalia. Linia va fi închisă timp de patru luni pentru lucrări de modernizare în stațiile Costinești Tabără și Neptun. CFR Călători anunță că în tot acest timp va introduce autobuze pentru a asigura transportul călătorilor.

Circulația va fi închisă timp de patru luni pentru lucrări de modernizare în stațiile Costinești Tabără și Neptun, unde vor fi construite peroane noi și vor fi reabilitate clădirile gărilor.

Distanța dintre Constanța și Mangalia este de 43 de kilometri, însă trenurile fac chiar și peste 70 de minute pe traseu, din cauza porțiunilor de linie simplă, unde garniturile care circulă din sensuri opuse trebuie să aștepte în anumite stații pentru a putea trece.

Ăn aceste luni, CFR Călători anunță că va introduce autobuze pentru asigurarea călătoriei pasagerilor pe ruta Constanța – Mangalia și retur, în baza biletelor achiziționate din stațiile de cale ferată.

Până în data de 13 decembrie, plecările din Constanța către Mangalia vor fi la orele 6:25, 9:45, 14:22, 17:05, 18:13, 20:13 și 21:13.

De asemenea, din Mangalia, autobuzele de înlocuire tren vor pleca la orele 5.40, 7.56, 12.03, 15.53, 18.27 și 19.45.