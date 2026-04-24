Circulația mai multor trenuri va fi modificată între 25 mai și 16 septembrie 2026. Ce se întâmplă cu biletele cumpărate

4 minute de citit Publicat la 19:58 24 Apr 2026 Modificat la 19:58 24 Apr 2026

Circulaţia unor trenuri va suferi o serie de modificări. Sursa foto: Facebook/ CFR Călători

Circulaţia unor trenuri va suferi o serie de modificări, în perioada 25 mai - 16 septembrie 2026, ca urmare a realizării unor lucrări la infrastructura feroviară între staţiile Tuşnad Sat - Sansimion, solicitate şi efectuate de către CNCF CFR SA, a anunţat, vineri, compania feroviară într-un comunicat de presă, notează Agerpres.

Astfel, în intervalul 25 mai - 15 septembrie 2026, trenul IR 367 Budapesta - Nyirabrany - Valea lui Mihai - Miercurea Ciuc - Braşov va circula conform graficului de circulaţie pe ruta Budapesta - Nyirabrany - Valea lui Mihai - Miercurea Ciuc şi va fi anulat pe tronsonul Miercurea Ciuc - Braşov. În acelaşi timp, între staţiile Miercurea Ciuc şi Braşov se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

De asemenea, trenul IR 407 Budapesta - Nyirabrany - Valea lui Mihai - Braşov va circula conform graficului de circulaţie pe relaţia Budapesta - Nyirabrany - Valea lui Mihai - Miercurea Ciuc şi va fi anulat în relaţia Miercurea Ciuc - Braşov. Între staţiile Miercurea Ciuc şi Braşov se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

Potrivit sursei citate, în perioada 26 mai - 15 septembrie 2026, în locul trenurilor IR 1641/1643 va circula trenul IR 12647 pe traseul Bucureşti Nord (plecare ora 21:20) - Braşov - Sighişoara - Teiuş - Cluj Napoca - Dej Călători - Baia Mare - Satu Mare (sosire ora 12:37). Între staţiile Braşov (de la tren IR 12647) şi Siculeni se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

În plus, în locul trenurilor IR 1642/1644 va circula trenul IR 12648 în relaţia Satu Mare (plecare ora 14:55) - Baia Mare - Dej Călători - Cluj Napoca - Teiuş - Sighişoara - Braşov -Bucureşti Nord (sosire ora 6:22), iar între staţiile Siculeni şi Braşov (pentru tren IR 12648) se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

CFR S.A. menţionează că, între 26 mai şi 16 septembrie, trenul IR 366 Braşov - Valea lui Mihai - Nyirabrany - Budapesta va circula conform graficului de circulaţie în relaţia Miercurea Ciuc - Valea lui Mihai - Nyirabrany - Budapesta şi va fi anulat în relaţia Braşov - Miercurea Ciuc, timp în care între staţiile Braşov şi Miercurea Ciuc se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

Totodată, trenul IR 406 Braşov - Valea lui Mihai - Nyirabrany - Budapesta va circula conform graficului de circulaţie pe ruta Miercurea Ciuc - Valea lui Mihai - Nyirabrany - Budapesta şi va fi anulat în relaţia Braşov - Miercurea Ciuc, iar între staţiile Braşov şi Miercurea Ciuc se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

În acelaşi interval, trenurile IR 1543 şi 1541 Braşov - Iaşi şi retur vor circula conform graficului de circulaţie în relaţia Bacău - Iaşi şi retur şi vor fi anulate pentru traseul Braşov - Bacău.

„În perioada 26 mai 2026 - 16 septembrie 2026, excepţie data de 31 mai 2026, trenul IR 1645 Bucureşti Nord -Târgu Mureş va circula conform graficului de circulaţie în relaţia Bucureşti Nord - Tuşnad Sat şi ca tren IR 12645 în relaţia Miercurea Ciuc (plecare ora 18.09) - Târgu Mureş (sosire ora 22.34).

Între staţiile Tuşnad Sat şi Miercurea Ciuc se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto. În perioada 26 mai 2026 - 16 septembrie 2026, excepţie data de 31 mai 2026, trenul IR 1646 Târgu Mureş - Bucureşti Nord va circula ca şi tren IR 12646 în relaţia Târgu Mureş (plecare ora 13.44) - Miercurea Ciuc (sosire ora 17.41). Între staţiile Miercurea Ciuc şi Tuşnad Sat se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto”, se menţionează în comunicat.

Noul grafic de circulaţie relevă faptul că, în perioada 12 iunie - 5 septembrie 2026, în locul trenului IR 1941 Satu Mare - Braşov - Constanţa va circula trenul IR 12941 în relaţia Satu Mare (plecare ora 13:20) - Baia Mare - Dej Călători - Siculeni - Adjud - Buzău - Făurei - Palas - Post Medeea - Constanta P 2 - Constanţa (sosire ora 7:43), iar în locul trenului IR 1948 va circula trenul IR 12948 (ramură pentru tren IR 12941) pe ruta Cluj-Napoca (plecare ora 16:28) - Braşov - Ploieşti Sud - Buzău (sosire ora 4:10).

În perioada 13 iunie - 6 septembrie, în locul trenului IR 1942 Constanţa - Braşov - Satu Mare va circula trenul IR 12942 în relaţia Constanţa (plecare ora 16:40) - Făurei - Buzău - Adjud - Siculeni - Dej Călători - Satu Mare (sosire ora 10:45).

Pe acelaşi interval de timp, în locul trenului IR 1947 va circula trenul IR 12946 (ramură de la tren IR 12942) pe traseul Buzău (plecare ora 19:50) - Ploieşti Sud - Braşov - Cluj Napoca (sosire ora 6:14).

Reprezentanţii CFR S.A. menţionează că vor interveni modificări şi în circulaţia unor trenuri Regio care vor fi anunţate la nivel local, în staţiile de cale ferată.

Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa ne-efectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare.