Noul pod peste Tisa care va lega România de Ucraina este aproape gata. Când ar putea fi deschis circulației

Podul rutier dintre România şi Ucraina este executat în proporţie de aproape 90%. Foto: Facebook/Gabriel Valer Zetea

Podul rutier peste râul Tisa care va asigura conexiunea cu Ucraina ar putea fi dat în folosinţă la sfârşitul anului, lucrările fiind în grafic, a anunțat, joi, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.

"La începutul lunii octombrie 2025, stadiul lucrărilor arată clar că acest obiectiv strategic devine realitate. Progres fizic: 87%, progres financiar: 80,81%, structura metalică a podului rutier este integral montată şi monolitizată. Rampele de acces, atât pe malul românesc, cât şi pe cel ucrainean, sunt finalizate. Podurile de descărcare, rigolele, terasamentele şi trotuarele sunt deja executate. Halele de scanare şi control, clădirile administrative, casa pompelor şi reţelele de utilităţi sunt ridicate şi echipate în proporţie de peste 80-90%. Iluminatul exterior, parapetele de siguranţă, cântarele şi sistemul ITS sunt aproape finalizate" a spus Gabriel Zetea, potrivit Agerpres.

Conform acestuia, constructorii lucrează acum la ultimele finisaje interioare şi exterioare, la containere şi la montarea cântarelor de control pe ambele sensuri.

"Acest proiect este o punte de legătură între România şi Ucraina, între Sighet şi Tepliţa, între oameni şi comunităţi care, dincolo de graniţe, rămân unite prin istorie, prietenie şi solidaritate. Suntem tot mai aproape de momentul în care vom putea spune: Podul peste Tisa este gata să aducă mai aproape Maramureşul şi Zakarpatia" a mai adăugat Gabriel Zetea.

Deocamdată, traficul rutier dintre România şi Ucraina se face pe podul din lemn şi metal, construit la începutul anului 2000. Podul are un singur sens de circulaţie şi două culoare pietonale, traficul fiind dirijat de poliţiştii de la Punctul de Frontieră Sighet şi grănicerii ucraineni.