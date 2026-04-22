România cumpără 20 de trenuri electrice și 16 locomotive noi. Pe ce rute vor fi introduse

Noile rame electrice vor fi introduse treptat în circulaţie, pe rute strategice / sursă foto: Facebook - Ciprian Șerban

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunţat miercuri semnarea contractelor de finanţare cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară pentru achiziţia a 20 de rame electrice interregionale şi a 16 locomotive electrice.

„Astăzi, am semnat contractele de finanţare cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară pentru achiziţia a 20 de rame electrice interregionale şi a 16 locomotive electrice, investiţii majore prin care accelerăm modernizarea transportului feroviar din România şi oferim cetăţenilor servicii publice la standarde europene”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că, începând chiar din acest an, noile rame electrice vor fi introduse treptat în circulaţie, pe rute strategice care conectează regiunile istorice ale ţării: Cluj-Napoca - Sighişoara - Braşov; Cluj-Napoca - Alba Iulia - Simeria - Târgu Jiu - Craiova; Braşov - Ploieşti - Buzău - Focşani - Bacău - Paşcani - Iaşi / Suceava; Galaţi - Brăila - Constanţa - Mangalia, precum şi Bucureşti - Călăraşi.

De asemenea, pe măsură ce lucrările de electrificare aflate în execuţie vor fi finalizate, trenurile vor circula şi pe rute suplimentare esenţiale pentru dezvoltarea mobilităţii regionale, respectiv Oradea - Cluj-Napoca - Braşov şi Cluj-Napoca - Craiova - Calafat.

În paralel, cele 16 locomotive electrice vor asigura serviciul pe rute de lung parcurs esenţiale pentru conectivitatea naţională: Dej - Braşov - Bucureşti - Constanţa; Timişoara - Arad - Braşov - Bucureşti - Constanţa; Timişoara - Cluj-Napoca - Iaşi; Iaşi / Suceava - Bucureşti - Constanţa.

„Valoarea cumulată a acestor investiţii depăşeşte 250 de milioane de euro, inclusiv TVA. Aceste proiecte au fost iniţial prevăzute pentru finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, iar ulterior au fost transferate către Fondul pentru Modernizare, unde beneficiază de finanţare 100%, inclusiv pentru TVA. Am asigurat astfel continuitatea unor investiţii strategice şi valorificarea integrală a oportunităţilor europene disponibile României.

Investim în trenuri moderne, în legături mai rapide între oraşe, în confort sporit pentru călători şi într-un transport curat, sigur şi eficient. Românii merită servicii feroviare de înaltă calitate, iar astăzi facem încă un pas concret pentru ca acest obiectiv să devină realitate”, a transmis ministrul Transporturilor.