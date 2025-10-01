Trecerea cu BAC-ul pe ruta Bechet - Oryahovo este temporar suspendată, din cauza condiţiilor meteo

Feribotul la punctul de Trecere a Frontierei Oreahovo-Bechet. Sursa foto: Facebook/ Poliția de Frontieră Română

Poliția de Frontieră a anunțat că de miercuri, 1 octombrie, traversarea Dunării cu bacul nu este posibilă pe ruta Bechet - Oryahovo. Decizia a fost luată din cauza nivelului scăzut al fluviului și a condițiilor meteo nefavorabile.

Activitatea va fi reluată imediat ce condițiile vor permite desfășurarea în siguranță, au mai transmis polițiștii de frontieră.

„Începând cu data de 01.10.2025, ca urmare a notificării transmise de operatorul bulgar al platformei ferry-boat către Administraţia Porturilor Dunării Fluviale - Agenţia Bechet, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu informează că activitatea de traversare a mijloacelor de transport şi a persoanelor pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România) este temporar suspendată”, a transmis Poliţia de Frontieră.