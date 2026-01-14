„Am fost team leader și ca operator nu mă mai vrea nimeni”. Val de concedieri în privat. Se închid fabrici, oamenii rămân fără job

Val de disponibilizări în mediul privat, la început de 2026. Foto: Antena 3 CNN

Noul an a început cu un val de disponibilizări în mediul privat. Mii de români au fost daţi afară, după ce mai multe fabrici s-au închis. Cel mai recent caz, un producător american de scaune pentru automobile, cel mai mare din lume pe această nișă, a decis închiderea fabricii de la Ploiești și disponibilizarea angajaților. Restructurarea planificată ar urma să implice eliminarea treptată a aproximativ 1.010 de locuri de muncă, precum și oprirea producției către mijlocul anului 2027, anunță compania. Şi de la Azomureş, peste 600 de angajaţi au fost anunţaţi că intră în şomaj tehnic, iar alte 1.500 de locuri de muncă de la furnizori sunt în pericol.

Această femeie a lucrat ani de zile la o companie din Prahova. S-a trezit de pe o zi pe alta fără loc de muncă, după ce a fabrica s-a închis şi a fost concediată. De câteva luni își tot caută de muncă.

„Am fost team leader și ca operator nu mă mai vrea nimeni. Probabil nu mai prezint garanție că aș putea să fiu operator producție și am și o vârstă. Am fost la câteva interviuri. Nu înțeleg. M-am descurcat 10 ani ca team leader și nu mă descurc acum operator...”, a declarat o femeie rămasă fără loc de muncă.

Oamenii sunt disperaţi şi iau în calcul să se reprofileze, doar să aibă un salariu.

„Am fost profesoară de istorie, iar acum nu mai am post. Vin de la repartiție, de la inspectorat, și nu am găsit post. Vreau să merg în continuare cu învățământul, dar momentan trebuie să-mi caut altceva până găsesc post”, spune o altă femeie.

La noi în ţară, ca peste tot în Europa, unul dintre cele mai afectate domenii este cel auto. Din Bihor până în Ineu, mii de oameni au fost daţi afară. Companiile fie au dat faliment, fie au decis să relocheze activitatea în ţări cu forţă de muncă mai ieftină şi taxe mai mici. Şi din fabricile de mobilă care şi-au pus lacătul pe uşi au fost disponibilizaţi în ultimele luni sute de angajaţi. Nici sectorul IT nu a fost ferit de concedieri.

Combinatul Azomureş va trimite în șomaj tehnic peste 600 de angajați

Iar În Mureş, combinatul Azomureş, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, va trimite în șomaj tehnic peste 600 de angajați. Compania a explicat că nu poate susține producția în condițiile actuale de aprovizionare instabilă.

„Suntem acum în situația în care am anunțat aproximativ 600 de colegi, mai exact 620, că din 19 ianuarie sunt plasați în șomaj tehnic. De asemenea, în aceste zile au avut loc discuții cu reprezentanții firmelor contractuale, cei care asigură servicii de mentenanță pe platformă, pentru suspendarea sau reducerea semnificativă a contractelor. Aici vorbim deja de aproximativ alți 1500 de lucrători”, a declarat Ovidiu Maior, purtător de cuvânt Azomureș.

În această perioadă, angajaţii vor primi doar 75 la sută din salarii.

„E momentul foarte dificil, în prag de iarnă, cheltuieli, consumuri mari, impozite mărite. Să sperăm că se vor găsi soluții”, spune Emil Almășan, președinte sindicat Azomureș.

Fenomenul concedierilor colective a luat amploare anul trecut. Doar în prima parte a anului, aproximativ 20.000 de români au fost vizaţi de concedieri colective. Cei mai mulţi sunt din Bucureşti, Arad, Sibiu şi Prahova.