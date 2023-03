Creșterea vârstei de pensionare în România! Marius Budăi: ”Este obligativitatea în PNRR!”

Marius Budăi a făcut ultimele anunțuri cu privire la vârsta de pensionare în România.

Sursa foto: Facebook | Pexels

Ministrul Muncii, a declarat, luni, că reprezentanții PSD nu vor susține majorarea vârstei de pensionare peste 65 de ani. ”Sub nicio formă”, a spus ministrul, care a adăugat că prioritatea este creșterea speranței de viață a românilor.

”Atunci când ies public exprim nu numai părerile mele, și exprim opiniile PSD. Nu înțeleg ce au gândit acei oameni când au trecut acest aspect în PNRR. Cu siguranță, la oameni nu s-au gândit. Noi avem tendința să discutăm de cifre, să discutăm de seniorii României că sunt nu știu câte milioane, că avem atâția lucrători la nu știu câți seniori, analize care sigur că trebuie făcute, dar problema este că nu discutăm despre oameni, într-adevăr, și despre ceea ce simt ei când aud astfel de discuții. Și mai ales când văd demnitari sau foști demnitari ai statului care angajează în numele României tot ceea ce ei sunt și ce au muncit o viață.

Speranța de viață în Occident este mult mai mare decât în România și mai ales eu, ca om care mă ocup de muncă și care lucrez în domeniul asistenței sociale de foarte mult timp, spun foarte clar și susțin, și susținem împreună cu PSD că noi întâi trebuie să ne ocupăm de speranța de viață a cetățenilor români și mai ales de speranța de viață sănătoasă. Pentru că nu trebuie să punem carul înaintea boilor. Haideți să ne ocupăm de viața sănătoasă și de speranța de viață sănătoasă, după care să vedem dacă putem discuta despre o eventuală majorare a vârstei de pensionare. Dar în acest moment nu este cazul”, a explicat ministrul Muncii, Marius Budăi.

”Obligativitatea din PNRR este de a egala vârsta între doamne și bărbați la 65 de ani”

”Într-adevăr, obligativitatea din PNRR este de a egala vârsta între doamne și bărbați la 65 de ani, care să se întâmple gradual până în luna ianuarie 2030. Avem o prevedere în Legea 263, după care funcționăm, și anexa 5, care spun că femeile trebuie să ajungă până atunci la 63 de ani. Există o decizie a Curții Constituționale pe discriminare că femeile pot lucra până la 65 de ani. S-a trecut acest lucru în PNRR până la 2035 de îndeplinit, eventual gradual. Dar sub nicio formă și reiterezi din nou și sunt în sediul PSD. Reiterăm împreună din nou. Sub nicio formă nu susținem o majorare a vârstei de pensionare peste vârsta de 65 de ani. Și considerentele cred că sunt unele obiective.

În Legea 263, eu bănuiesc că ei nu au citit niciodată Legea 263 când au scris în PNRR, ori nu au citit niciodată, asta înseamnă că sunt neprofesioniști, ori au citit și nu le pasă de cetățenii români. Actualmente, legislația din România nu oprește niciun cetățean român să lucreze peste vârsta de 65 de ani! De ce să schimbăm un lucru bun, care funcționează, nu văd... Doar pentru că unii, practic, din punctul lor de vedere, îi urăsc pe cetățenii români”, a mai spus Marius Budăi.

”Constituția îmi spune că am dreptul la pensie. De ce să iau dreptul unui cetățean?”

”Dacă vorbim despre majorarea unor stimulente, de acordarea unor alte stimulente, celor care vrem să rămână în activitate, este foarte bine. Însă pensia este un drept și o spune Constituția, cum spune că și dreptul la muncă există. Deci ambele sunt drepturi garantate de Constituție. Eu am dreptul la pensie la îndeplinirea cumulativă a următoarelor două condiții. Am vârstă de 65 de ani și stagiul minim de cotizare de 15 ani de cotizare. Sunt împreună aceste două condiții cumulative, înseamnă că am dreptul. Constituția îmi spune că am dreptul la pensie. De ce să iau dreptul unui cetățean? Noi nu vom accepta așa ceva!

Egalizarea este un alt aspect și acolo trebuie discutat foarte clar, legat de speranța de viață, sunt lucruri care trebuie să se întâmple după 2030. Putem discuta acest aspect, însă nicidecum susținerea majorării vârstei de pensionare”, a conchis ministrul Muncii.