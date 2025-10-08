Smart Urban Mobility: Specialiştii au explicat cum se implementează asistenţii virtuali şi ce este interacțiunea inteligentă

Smart Urban Mobility: Specialiştii au explicat cum se implementează asistenţii virtuali şi ce este interacțiunea inteligentă. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Smart Urban Mobility, evenimentul dedicat soluțiilor în domeniul transportului urban, a continuat şi miercuri la Romexpo. Specialiştii în domeniu au dezbătut şi modalitățile de implementarea a asistenţilor virtuali, dar şi ce este interacțiunea inteligentă.

Florin Robitu, sales manager la Simavi, a explicat cum se implementează asistenţii virtuali, avataruri, AI, şi a vorbit despre interacțiunea inteligentă.

Invitaţii din cadrul evenimentului au discutat şi despre asistenţii virtuali.

"Viitorul va fi, nu peste 5 ani, ci ca peste 2 ani, fiecare dintre noi să aibă un spaţiu virtual privat în care să avem de la numerele de telefon pe care le accesăm până la coşul de cumpărături, iar tot acest spaţiu să fie gestionat de acest asistent personal, căruia să-i dăm task-uri în fiecare zi.

Avem asistenţi implementaţi la APIA, care gestionează relaţia între ferieri şi APIA, în gestionarea dosarului de plăţi. Un astfel de asistent îi ajută pe fermieri să-şi optimizeze costurile şi banii pe care îi încasează", a spus Florin Robitu la Antena 3 CNN.

Evenimentul Smart Urban Mobility

Evenimentul Smart Urban Mobility continuă să exploreze tendințele majore ale industriei auto, punând accent pe sustenabilitate, digitalizare și mobilitate verde.

La Romexpo, vizitatorii pot descoperi cele mai noi modele de mașini, prototipuri și proiecte de cercetare. Atmosfera este animată de pasionați ai industriei auto, familii și tineri curioși care descoperă soluțiile ce pot schimba transportul urban al anului 2025.

Salonul Auto București poate fi vizitat până duminică, oferind o perspectivă completă asupra viitorului mobilității și tehnologiilor verzi din România.