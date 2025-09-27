”Fata de la vaci”. De luni până vineri, Cristina e fata de la oraș, cu două mastere și afaceri. În weekend însă face cu totul altceva

Are două facultăți, două mastere și, când nu conduce afaceri importante, Cristina Pașca e „fata de la vaci”. FOTO: Captură video Antena 3 CNN

Cristina Pașca e una dintre acele persoane cu care se laudă toată comunitatea din care face parte. Are două facultăți, două mastere și, când nu conduce afaceri importante, e „fata de la vaci”. Plină de viață și pusă pe treabă, Cristina e îndrăgostită de gospodăria ei din inima Munților Apuseni, cu vaci, oi și porci, unde coace pâine de casă și plăcinte cu brânză. Cel mai bine se simte acasă: acasă, la Gârda de Sus, în Țara Moților.

„Aici e biroul meu unde îmi desfășor zilnic activitatea. E o firmă care se ocupă cu cursuri de calificare. Eu mă ocup de partea de înscriere a cursanților, ore de consultanță personalizată, mai nou și un pic de marketing, un pic de contabilitate primară”, povestește Cristina Ioana Pașca.

De luni până vineri, Cristina e fata de la oraș, cu muncă serioasă de birou. În weekend, însă, își schimbă complet rolul și toată lumea o știe drept „fata de la vaci”.

„Merge la grajd să vadă animalele, nu se schimbă, merge la ele prima dată să le vadă că îi e dor de o săptămână. Când e acasă, face ea tot: merge la grajd, mulge, le dă drumul. De la pus de ceapă până toamna la săpat de cartofi, toate le face. Așa o crescut de mică... lucra și mare. Dacă nu lucra de mică, nu cred că îi plăcea”, spune mama ei.

„Mă ajută și pe mine, face și lucruri bărbătești odată și lucru ce trebuie pe aici pe lângă casă – când e la fân, la fân, când e la săpatul cartofilor, la scos din grădină. Am văzut că se înțelege bine cu animalele... Aoleu... când o văd, toate vin la ea”, povestește și tatăl, Ionel Pașca.

„Îmbin utilul cu plăcutul, aș zice eu. Adică utilul de acolo, pentru că trebuie să câștig un salariu, și aici plăcutul, pentru că vin acasă și, unu la mână, îi ajut pe ai mei și, doi la mână, fac ceea ce îmi place. Atâta timp cât faci ceea ce îți place, nu-i greu. La început poate că mi s-a părut cumva obositor și cumva mă simțeam epuizată de du-te-vino-ul ăsta. Dar după aia am intrat așa, cumva, într-un ritm. Ca și aici nu mă simt nicăieri. Am colțul meu de rai aici”, mărturisește Cristina.

Viața la țară o împarte și cu cei care o urmăresc online, unde postează imagini cu peisajele superbe din Apuseni, dar și din gospodărie.

„Ea aproape în fiecare weekend vine acasă, vine la casa părintească și iubește comuna Gârda, iubește animalele. O vedem de fiecare dată alături de animalele din curte și e un lucru bun. Marea majoritate a tinerilor nu se mai întorc în localitate, foarte puțini vin”, spune un vecin.

„Cristina a lucrat lângă mine aproximativ doi ani de zile și faptul că își expune viața pe social media mi se pare o normalitate. Ce mă bucură e ceea ce împărtășește în social media – împărtășește lucruri frumoase, de tradiție, naturale, lucruri care mi-aș dori să le văd mult mai des”, adaugă o colegă de la muncă.

Cristina Pașca este dovada vie că poți avea succes și la oraș, dar și liniște și împlinire acasă, la sat, acolo unde, într-o zi, Cristina visează să-și deschidă un punct gastronomic local.