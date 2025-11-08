Poveste de succes în Alba. Moară transformată cu bani europeni într-o fabrică de procesare a legumelor și fructelor pentru localnici

1 minut de citit Publicat la 09:00 08 Noi 2025 Modificat la 09:00 08 Noi 2025

În comuna Rădești, județul Alba, o veche moară a fost transformată într-o fabrică modernă de procesare a legumelor și fructelor. FOTO Captură video Antena 3 CNN

În comuna Rădești, județul Alba, o veche moară a fost transformată într-o fabrică modernă de procesare a legumelor și fructelor, după o investiție de 85.000 de euro, din fonduri europene. Aproape jumătate din sumă a provenit de la 12 consilii locale din zona Aiudului, reunite într-o asociație care susține producătorii locali.

Noua unitate le oferă micilor fermieri posibilitatea de a-și valorifica producția rămasă nevândută sau legumele care nu au un aspect comercial atractiv, dar sunt perfect bune pentru consum.

„Sunt foarte bune, îmi aduc aminte de gustul din copilărie”, spune Alin Nicula, primarul comunei Rădești. „Noi vrem să păstrăm aceleași rețete pe care le făceau bunicii noștri, folosind produse din zona noastră. Până acum, am achiziționat legume de la câțiva producători locali, iar oamenii sunt foarte mulțumiți, pentru că nu mai aruncă produsele care nu au un aspect comercial. Le aduc la noi la fabricuță pentru a fi procesate.”

Primarul are deja planuri pentru dezvoltarea afacerii. Următorul pas este înființarea unui SRL care să achiziționeze produsele de la fermieri și să se ocupe de desfacerea produselor finite. Deocamdată, însă, este nevoie de angajarea unei persoane care să gestioneze procesarea și activitatea zilnică a fabricii.

Producătorii locali salută inițiativa. „Am dat de toate categoriile de legume – vânătă, ardei, roșii, în cantitate mai mare pentru bulion. Acum am mai dat și gogoșari pentru zacuscă și alte produse. E un avantaj că putem valorifica marfa. Dacă leguma e sănătoasă, nu contează că nu are aspect comercial. Prețul ne mulțumește”, spune unul dintre agricultori.

Un alt producător adaugă: „O fabricuță de procesare e foarte benefică, pentru că ne scapă de surplusul de marfă pe care nu-l putem vinde în stare proaspătă. Prețul la procesare e, în general, cu 40% mai mic decât cel de raft, dar e bine și ar fi și mai bine dacă am putea rula cantități mai mari.”

Produsele finite ajung la consumatori sub un brand local și pot fi găsite atât în magazine, cât și în târguri și piețe.

Clienții spun că sunt încântați de rezultat. „Suntem foarte mulțumiți de tot ceea ce s-a reușit să se facă. Cred că toată lumea e încântată, mai ales producătorii din comuna noastră, pentru că în momentul de față e foarte greu și cu piața”, spun localnicii.

Banii obținuți din vânzarea conservelor vor fi reinvestiți în diversificarea producției, astfel încât oamenii din zonă să se poată bucura de o gamă variată de conserve cu gustul autentic de altădată.