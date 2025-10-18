Povestea unei afaceri de succes din Lugoj. Lucian crește iepuri uriași premiați la concursuri și îi vinde din SUA până în Thailanda

Lucian Onujec crește la ferma sa din Lugoj 30 de iepuri uriași, care au primit premii importante. FOTO: Captură video Antena 3 CNN

Lucian Onujec crește la ferma sa din Lugoj 30 de iepuri uriași, care au primit premii importante. Povestea „Uriașilor Germani” de la Lugoj a început în anul 2002. Atunci, Lucian a primit cadou de la tatăl său un iepure gri de rasă. Cu alocația strânsă de-a lungul anului, și-a cumpărat un alt exemplar, iar așa a început să crească iepuri pentru competiții.

Lucian Onujec, crescător de Uriaș German: „În momentul când am primit acest iepure, în 2002, am început să mă documentez despre rasa Uriaș German. Am început să citesc, m-am înscris la un club la noi, în Lugoj, dedicat crescătorilor de iepuri, porumbei și păsări. Eu am ales iepurii, ca să pot participa la expoziții.”

O muncă deloc ușoară. Fără sprijinul bunicului său, Lucian spune că nu ar fi reușit să impresioneze juriile concursurilor la care a participat cu iepurii săi.

Lucian Onujec: „Cele șapte criterii sunt următoarele: greutatea - o să-l punem și pe cântar - el trebuie să aibă minimum 7 kilograme. Dar la maturitate… acesta fiind un iepure foarte tânăr, dacă are 7 kilograme, e foarte bine. Cel mai important premiu și anul meu de vârf în competiții a fost 2023, când am avut aproximativ nouă concursuri la care am participat. Am ieșit campion la fiecare și cred că e foarte greu să pregătești un exemplar și, la fiecare două săptămâni, când e o expoziție, să reușești să-l aduci în formă.”

Datorită pasiunii sale, Lucian a ajuns cunoscut inclusiv peste ocean.

Lucian Onujec: „În 2017 am fost primul român care a vândut un iepure uriaș gri în America. După America a urmat Thailanda. Mi se părea puțin cam greu să ajungem cu animalele în Thailanda, din cauza climei nefavorabile acestor exemplare. Iepurele este un animal foarte sensibil. Pulsul unui iepure poate ajunge la 300 de bătăi pe minut. La rece rezistă, dar la cald nu, poate să facă infarct.”

Acum, Lucian se pregătește intens pentru o nouă competiție.

Lucian Onujec: „Dacă aș mai putea obține ceva, ar fi un titlu de campion european.”