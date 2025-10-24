Minimobilul făcut de studenți revoluționează transportul: merge pe uscat și pe apă și are trei moduri de propulsie

Profesorul universitar Horia Abăităncei ne-a prezentat vehiculul viitorului. Foto: captură Antena 3 CNN

Viitorul mobilității a apărut la Brașov, unde studenții de la Universitatea Transilvania au creat un minimobil electro-hidraulic. Este vorba despre un vehicul modern, capabil să meargă pe șosea, teren accidentat și chiar pe apă.

Prototipul prezentat la Smart Urban Mobility a pornit de la nevoile reale ale oamenilor și aduce soluții sustenabile pentru orașe mai verzi și inteligente.

„De foarte mult timp încercăm să scoatem în evidență ideile studenților și le susținem prin diferite competiții de proiecte, cea mai relevantă competiție fiind „Fii în centru”, practic ne-am propus ca în fiecare an cel puțin zece proiecte ale studenților să fie finanțate de Universitate”, a explicat prorectorul Universității Transilvania, Daniel Munteanu.

Cu astfel de idei curajoase, tinerii deschid calea spre un viitor mai inovator și prietenos cu mediul. De exemplu, prototipul de vehicul care poate circula atât pe șosele obișnuite, cât și pe terenuri accidentate și chiar pe apă.

„Avem aici un minimodel electro-hidraulic multifuncțional cu posibilitatea recuperării energiei prin frânare, dezvoltat la una dintre cele mai mari facultăți ale Universității noastre, Facultatea de Mecanică, și care continuă un proiect mai vechi dezvoltat cu cei de la Renault, are o manevrabilitate extinsă, se poate mișca, se poate roti, se poate adapta diferitelor scopuri și poate fi propulsat atât convențional, cât și electric și pneumatic”, a precizat prorectorul Universității Transilvania, Daniel Munteanu.

Profesorul universitar Horia Abăităncei ne-a prezentat vehiculul viitorului.

„De multe ori ne întâlnim cu situații în care avem dificultăți de deplasare și aceasta a fost ideea, să combinăm cât mai multă funcționalitate.

Avem partea de propulsie, avem trei posibilități: termic, pneumatic și electric. Partea de manevrabilitate: vehiculul se poate roti pe loc, roțile le putem așeza în orice poziție dorim, iar în momentul în care întâlnim terenuri, apă, noroi, zăpadă, putem să lăsam acest braț jos, vehiculul se ridică și avem aderența crescută.

Am prevăzut sistem de propulsie pentru deplasarea în mediul acvatic. Sigur, veciulul trebuie completat cu flotoare. Ca structură ne-am propus un vehicul scurt, să avem această performanță de dimensiuni reduse, acest modul din spate se poate atașa de vehicul, mergem la magazin, în livadă, apoi poate fi detașat”, a explicat profesorul universitar.