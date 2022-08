Campionii mondiali, premiaţi astăzi. Ministrul Sportului a lipsit

Canotorii care au câştigat 5 medialii de aur şi bronz la Campionatul European de la Munchen au primit felicitările Guvernului abia azi.

După ce în urmă cu o săptămâna au fost uitaţi de oficiali. La întoarcerea în ţară niciun reprezentant al statului nu i-a întâmpinat.

"Le uram vacanța plăcută în continuare, să ne urmărească la tv și când vom mai aduce rezultate, poate trebuie mai multe, cine știe, vor face un mic deranj și vor fi aici alături de noi", a spus Simona Radiș.

După acest mesaj, azi au fost premiaţi de Nicolae Ciucă şi cei care au adus România pe podium la campionatele de tenis, atletism, scrimă, kaiac-canoe şi judo.

Cea care doborât un record mondial la popice a fost omisă.

Luminiţa Dogaru a povestit pentru Antena 3 faptul că s-a simţit umilită de premier.

"Nu suntem bagați în seamă de foarte mulţi ani. Cred că mai bine de 10 ani. Mesajul meu este că același imn ne cântă şi nouă ca şi tuturor sportivilo, aceeaşi muncă o depunem şi noi an de an ca şi ceilalți sportivi şi am vrea să primim măcar felicitările de care avem nevoie. Nu mai spunem remuneraţi cu premierile care ni se cuvin", a spus campioana mondială la popice.

De la premierea campionilor a lipsit chiar ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak.

Se pare că acesta, de cele mai multe ori, se rezumă la felicitări transmise prin intermediul reţelelor de socializare.