Fenomenul "Alex Stamate" a cucerit TikTok-ul. Povestea piesei virale: "Totul a pornit de la un demo, pe care l-am făcut acasă"

Laura Bălan şi Andrei Bosinceanu, dezvăluiri despre cum a apărut piesa "Alex Stamate". Sursa foto: captură video YouTube/Bosinceanu/Laura Bălan

"Cine este Alex Stamate?" este întrebarea care a cucerit internetul în ultimele zile. Totul a pornit de la melodia lansată de Laura Bălan, iar în doar câteva zile, un bărbat necunoscut a devenit cel mai comentat nume de pe TikTok, fiind preluat de vedete, influenceri, branduri și mii de utilizatori. După fenomene precum "Harlem Shake" sau "Ziua Izabelei", Alex Stamate este, fără îndoială, noul fenomen viral al verii.

Refrenul piesei "Alex Stamate", lansată de artista Laura Bălan de curând, poate fi auzit aproape de fiecare dată când un internaut deschide TikTok-ul. Dintr-o simplă melodie s-a născut un adevărat fenomen, iar Alex Stamate a devenit personajul principal de pe reţelele sociale.

"Totul a pornit de la un demo, pe care l-am făcut acasă şi, ulterior, i l-am prezentat lui Andrei (n.r.: Andrei Bosinceanu) şi am discutat despre viziunea mea asupra piesei; sound-ul pe care vreau să-l aibă, pentru că aveam nişte elemente foarte specifice în cap şi auzeam unele lucruri pe care doream să le transpună cineva cât mai bine în piesă. (...). Eu aveam o altă piesă în gând, aveam o baladă, piesa «Alex Stamate» nici nu voiam neapărat să o public; a rămas acolo, un demo pe calculator, dar, cumva, orice făceam, tot reveneam la ea şi o ascultam şi am zis că poate asta ar trebui să fie piesa. Şi i-am scris colegului tău, care mi te-a recomandat", a mărturisit cântăreaţa Laura Bălan.

Ulterior, Laura Bălan a declarat: "Am vrut să fie o piesă cu un refren foarte mare", iar Andrei Bosinceanu a adăugat: "Nu ne aşteptam niciunul dintre noi să se ducă piesa în halul acesta. Adică, a depăşit orice aşteptare".



"Da specific – «Alex Stamate»: s-a observat o diferență pe partea de melodie. De obicei, s-a lansat o noua modă, ca să zic așa, în care foarte mulți artiști lansează bucățele, demo-uri de piese, pe care, practic, le testează. Folosesc TikTok-ul ca pe o piață de testare. Dacă are succes, lansează melodia dacă nu are succes, nu se lansează. Şi, cumva versurile clar au creat o intrigă și neregăsim cu toții... La un moment dat, am avut cu toții un «Alex Stamate» în viața noastră", a expliat Arnold Vierie, expert social media, pentru Antena 3 CNN.



Fenomenul a fost preluat rapid de influenceri și branduri, care au venit cu propriile reacții și reinterpretări ale trendului. Printre aceştia se numără Selly, CEO-ul staţiunii Nibiru, părintele Ciprian Tudor.

"Influencerii îşi fac foarte bine treaba, îşi fac audienţa astăzi pe baza necesităţilor mulţimii şi nu livrează conţinut pe baza calităţilor necesare evoluţiei publicului, ci pentru ca mai mult audienţa să consume energie şi timp pentru popularitatea artistului", a declarat Alexandru Pleșea, sociolog, într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN.

Valul de glume a dat naștere și altor personaje, după ce mai mulți bărbați cu numele "Alex Stamate" au publicat videoclipuri în care susțin, mai în glumă, mai în serios, că despre ei este vorba în melodie.

"Eu sunt Alex Stamate, am văzut că nu am voie să mă duc colo, colo. Sunt terorizat de toată lumea", a spus un tânăr pe contul său de TikTok, unde apare cu numele piesei lansate de Laura Bălan, iar altul a mărturisit: "Eu sunt Alex Stamate, asta este... Îmi pare rău, vreau să-i cer scuze, n-am mai vorbit cu Laura, dar îmi cer scuze pentru că am făcut ce am făcut".