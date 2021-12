Reacția lui Selly, după ce ANAF a anunțat că va începe să verifice veniturile influencerilor

Inspectorii antifraudă fiscală verifică veniturile obținute din activitatea online.

ANAF se adapteazã evoluției tehnologiei și verificã veniturile obținute din activitãți specifice mediului online, precum monetizarea publicãrii de conținut multimedia pe website-uri, rețele de socializare și platforme audio-video , sau din vânzarea de programe/aplicații software pe platforme dedicate, precum Google Play Store.

Astfel, de la începutul anului 2021, inspectorii Direcției Generale Antifraudã Fiscală din cadrul ANAF au inițiat controale pentru verificarea veniturilor persoanelor care desfãșoară astfel de activitãți. Până în prezent, s-a constatat că 35 persoane au obținut venituri de cca 26,33 milioane lei, pe care au omis să le declare, parțial sau integral. Pentru recuperarea obligațiilor fiscale nedeclarate au fost emise deja decizii de impunere.

2,11 milioane lei, una dintre cele mai mari sume nedeclarate

Una dintre cele mai mari sume nedeclarate, identificată pânã în prezent, este de 2,11 milioane lei. Aceasta a fost obținutã în perioada 2016-2017 de către o persoană nãscutã în anul 1993, care a monetizat prin Google AdSense traficul generat de conținutul publicat pe un site web.

Pe numele acestei persoane a fost emisă decizie de impunere pentru suma de 483.587 lei.

Trebuie menționat cã, în aceeași mãsurã, există și persoane care și-au declarat veniturile obținute din aceste activitãți.

De exemplu, o persoană nãscutã în 1985 a obținut în perioada 2020-2021 venituri totale de cca 1,70 mil lei și a depus Declarația Unicã, în care a declarat venitul net impozabil obținut în 2020, și a achitat impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente.

Selly: "Nu am nimic de ascuns, îmi declar absolut toate veniturile încă de când eram mic"

Selly, pe numele lui real Andrei Şelaru, a făcut dezvăluiri, miercuri, în exclusivitate la News Hour With CNN, despre impozitele pe care le are de plătit către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Sunt mai multe surse de venit în activitatea asta. Unii influenceri au toate liniile de venit, alţii lucrează doar cu o parte dintre ele. În primul rând e vorba de monetizarea care vine de la YouTube, deci monetizarea din Google Ads. Am văzut că ăsta este un subiect pe care l-au tratat şi domnii de la ANAF în comunicatul lor. Această monetizare poate fi încasată fie pe persoană fizică, fie printr-un SRL (...) După care, contractul e direct cu brandul, adică atunci când o companie plăteşte pentru reclamă, pentru ca influencerul să se asocieze cu un produs. De obicei, astea se fac prin nişte agenţii de publicitate şi acolo, la fel. Sunt mai multe moduri de lucru (...)

Ceea ce vreau eu să clarific din start. Nu am fost controlat de domnii de la ANAF. Încă nu au venit la mine. Nu am nimic de ascuns, îmi declar absolut toate veniturile încă de când eram mic şi făceam foarte puţini bani din activitatea asta. Încă de atunci m-am documentat despre cum se declară şi cum se impozitează aceste venituri. Cred că e bine ceea ce fac ei şi cred că e o piaţă care a început să crească foarte mult, care produce foarte mulţi bani, şi este corect ca o parte din aceştia să se întoarcă la bugetul de stat.

România are un sistem destul de ok, din punct de vedere al taxelor şi impozitelor. Eu plătesc impozit pe drepturi de proprietate intelectuală, 10%, impozit pe venit de 1%, plătesc TVA, 24%, impozit pe salarii pentru angajatul pe care îl am, dar la finalul zilei tot creatorul de conţinut rămâne cu marea parte a banilor, aşa cum este şi normal.

ANAF continuă verificările

Inspectorii antifraudă fiscală vor continua să verifice veniturile obținute din activitãți specifice mediului online pentru asigurarea creșterii gradului de fiscalizare și a conformãrii voluntare în rândul tuturor categoriilor de contribuabili.

ANAF recomandã tuturor celor care desfășoară, sau intenționeazã să înceapã, o astfel de activitate, sã se asigure că declară și achită toate obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.

