O nouă mărturie a soţiei bătute de deputatul Dumitru Focşa | Vrea să-şi retragă plângerea: "Am regretat că s-a mediatizat"

Avem mărturia soției deputatului Dumitru Focșa, după excluderea acestuia din formațiunea AUR. De ce vrea să-şi retragă plângerea.

Femeia spune că își va retrage plângerea depusă la poliție împotriva soțului bătăuș.

"Eu voi intenta divorț așa cum am și voi vedea liniștită de viața mea. Am discutat despre faptul că am sunat la 112. Singurul lucru pe care îl regret este că totul a ajuns să fie atât de mediatizat și să afecteze partidul AUR, eu nu mi-am dorit acest lucru. În rest, nu. Deci era normal să sun, am fost agresată. Am regretat că s-a mediatizat. Nu mi-am dorit nicio secundă acest lucru.

Legat de plângerea făcută la poliție, intenționez să o retrag deoarece nu vreau să mă răzbun pe el sub nicio formă. Tot ce îmi doresc este să divorțez și să ne vedem fiecare de viața lui. Atât. Asta este ceea ce îmi doresc.

"Nu vreau răzbunare. Vreau doar sa ne vedem fiecare de viaţa lui"

Fără nicio presiune am discutat și am realizat că totuși după 13 ani petrecuți împreună, scopul meu nu este să mă răzbun, nu este să îi fac rău, ci doar să ne despărțim și să continuăm viețile separate.

Agresiunea, a existat. Declarația este făcută la poliție. Plângerea mi-o retrag, nu pentru că nu ar fi existat agresiunea, ci pentru că am hotărât că nu vreau să mă răzbun pe omul lângă care am trăit 13 ani și lângă care am petrecut și foarte multe momente bune, pe care l-am susținut, care m-a susținut și el atunci când am avut nevoie.

Am hotărât că cel mai bine este să ne separăm, să divorțăm", a spus soţia deputatului Dumitru Focşa, în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN.

